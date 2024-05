Mad Max: Furiosa aura sa version noir et blanc comme Fury Road

George Miller confirme une version noir et blanc de Mad Max: Furiosa.

Tl;dr George Miller confirme une version noir et blanc de Mad Max: Furiosa.

La nouvelle version pourrait s’appeler “Tinted Black & Chrome”.

Furiosa et Fury Road partagent de nombreuses similitudes, mais diffèrent en termes de structure narrative.

Le film Furiosa offre un équilibre entre les éléments anciens et nouveaux de l’univers de Mad Max.

Un retour en noir et blanc pour Mad Max

Le réalisateur George Miller a récemment dévoilé que son dernier film, Mad Max: Furiosa, bénéficierait d’une version en noir et blanc. Ce film, qui sert de préquel à Mad Max: Fury Road de 2015, est tout aussi bien accueilli par la critique.

Une nouvelle ombre sur la saga

Interrogé par Josh Horowitz pour le podcast Happy Sad Confused, Miller a confirmé que cette nouvelle version de Furiosa pourrait prendre le nom de “Tinted Black and Chrome”, perpétuant ainsi la tradition instaurée par la version noir et blanc de Fury Road.

Similitudes et différences

Mad Max: Fury Road et Furiosa partagent un univers commun. Tous deux se situent dans le même monde post-apocalyptique, avec des atmosphères, des couleurs et des lieux similaires. Cependant, la structure narrative des deux films diffère grandement. Le film Furiosa s’étend sur une période d’environ 15 ans, offrant un aperçu plus approfondi de la vie et du passé du personnage principal, Furiosa.

Action et innovation

Furiosa ne manque pas de scènes d’action palpitantes, notamment avec l’emblématique War Rig. Avec ce nouveau préquel, Miller démontre une fois de plus son talent pour mettre en scène l’action. Mad Max: Furiosa offre un équilibre judicieux entre les éléments familiers et les nouveautés, promettant une édition “Tinted Black & Chrome” aussi impressionnante que la version en noir et blanc de Mad Max: Fury Road.