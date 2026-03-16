MacBook Neo : l’ordinateur portable Apple le plus facile à réparer à ce jour

Apple franchit une nouvelle étape avec le MacBook Neo, désormais considéré comme l’ordinateur portable le plus facile à réparer de la marque. Cette évolution marque un changement notable dans la stratégie de conception des produits Apple.

Tl;dr Le nouveau MacBook Neo marque une amélioration notable de la réparabilité chez Apple, avec un score inédit de 6/10 attribué par iFixit.

La batterie vissée et l’accès plus simple aux composants internes facilitent les réparations et interventions.

Malgré ces progrès, certaines limites persistent, notamment la mémoire et le stockage toujours soudés à la carte mère, et cette approche semble surtout viser le marché éducatif.

Un tournant dans la réparabilité chez Apple

L’arrivée du MacBook Neo marque une rupture inattendue dans l’approche traditionnelle de la marque à la pomme concernant la réparabilité. Si, depuis plus d’une décennie, les ordinateurs portables d’Apple étaient régulièrement épinglés pour leur difficulté à être entretenus ou modifiés, ce nouveau modèle d’entrée de gamme se distingue nettement. L’organisme indépendant iFixit, référence en la matière, lui attribue un score de 6/10 : une performance inédite depuis près de 14 ans pour la gamme.

Batterie vissée et conception accessible

Parmi les avancées notables, c’est d’abord le choix d’une batterie fixée par des vis, et non plus collée, qui saute aux yeux. Cette évolution simplifie grandement les opérations de remplacement, rendant l’opération beaucoup moins risquée qu’auparavant. Une fois le capot arrière retiré, le démontage apparaît étonnamment direct : batterie, haut-parleurs, ports USB-C et trackpad deviennent immédiatement accessibles. Ce schéma de démontage « plat » évite bien des complications aux réparateurs comme aux particuliers.

À cela s’ajoutent quelques détails pratiques : l’abandon du trackpad Force Touch au profit d’un mécanisme traditionnel facilite les interventions. Les différentes tailles de vis Torx Plus sont désormais clairement indiquées à l’intérieur du boîtier, limitant les erreurs lors du remontage.

Des choix toujours critiqués et limites persistantes

Tout n’est pas idéal pour autant. Comme souvent chez Apple, la mémoire vive et le stockage demeurent soudés à la carte mère : toute envie d’évolution future se heurte donc à une impasse technique. Par ailleurs, si le système modulaire adopté pour les ports ou la prise casque est salué, il évite toute intervention délicate sur la carte logique, certains aspects déçoivent encore. La présence continue des vis propriétaires pentalobes reste jugée « agaçante » par iFixit. Et il faut reconnaître que les haut-parleurs intégrés souffrent d’un compromis sur la qualité sonore.

Voici ce que l’on retiendra des éléments jugés encourageants par iFixit :

Batterie vissée, non collée — sécurité accrue lors du changement .

. Composants internes modulaires, facilement atteignables après ouverture .

. Système logiciel Repair Assistant, acceptant sans souci les pièces détachées testées.

L’éducation comme terrain d’expérimentation ?

Ce regain d’attention porté à la réparabilité ne doit toutefois pas être surinterprété. Le MacBook Neo vise en priorité le secteur éducatif, vendu dès 499 dollars aux établissements, un marché où robustesse et facilité de maintenance favorisent les achats massifs. Pour voir ces efforts étendus aux modèles phares comme le MacBook Air ou Pro, il faudra sans doute attendre que la demande s’exprime avec force. Pour l’heure, cette démarche pragmatique semble réservée au modèle le plus abordable d’Apple.