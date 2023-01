Luther : The Fallen Sun offre un sombre retour pour Idris Elba

Toujours dans la peau de John Luter, l'acteur Idris Elba va devoir s'attaquer à un cyberpsychopathe.

Réalisé par Jamie Payne et basé sur un scénario du créateur de la série, Neil Cross, le film Luther : The Fallen Sun est présenté comme une continuation et une réimagination de la série télévisée de la BBC. L’intrigue suit un effroyable tueur en série qui terrorise Londres tandis que le brillant mais disgracié détective John Luther reste derrière les barreaux. Hanté par son échec à capturer le cyberpsychopathe qui le nargue désormais, Luther décide de s’évader de prison pour finir le travail à tout prix.

Un teaser pour Luther : The Fallen Sun

Luther : The Fallen Sun sortira au cinéma le 24 février prochain exclusivement dans les salles américaines avant d’être diffusé le 10 mars prochain sur la plateforme de streaming Netflix. En plus du comédien britannique Idris Elba, le casting comprend également Cynthia Erivo, Andy Serkis et Dermot Crowley, de retour dans le rôle de Martin Schenk.

Netflix produit la série Luther : The Fallen Sun en association avec la BBC. Neil Cross et Idris Elba sont producteurs avec Peter Chernin, Jenno Topping et David Ready pour Chernin Entertainment. Dan Finlay est producteur exécutif pour Chernin Entertainment, avec Brendan Ferguson, Miki Emmerich, Kris Thykier et Priscilla Parish.