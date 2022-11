Luther : Idris Elba quitte Londres dans les premières images du film

Après cinq saisons, la série télévisée Luther va prochainement débarquer sur le grand écran.

Réalisé par Jamie Payne, le film Luther transportera le détective, interprété par le comédien britannique Idris Elba, de son quartier général de Londres à une plus vaste aventure dans des lieux inédits. Celui-ci se veut plus ambitieux que la série télévisée, avec plus d’action et des enjeux plus sérieux, mais Idris Elba promet que le film conservera le caractère plus discret qui a charmé les fans de la série originale Luther pendant plus d’une décennie sur Netflix et BBC One. Ils profiteront du nouvel environnement de Luther pour explorer une nouvelle facette de sa personnalité, approfondissant le personnage que les téléspectateurs ont appris à connaître et à aimer sans changer substantiellement la saveur de ce qu’il fait quand il s’agit de son travail de détective.

EXCLUSIVE 🚨 The Luther movie will "break out of the gritty streets of London," Idris Elba tells Empire. Get your world-exclusive first look at the long-awaited #Luther movie, with brand new images here: https://t.co/9A9zlPdJYi pic.twitter.com/ZGfvyCYesU — Empire Magazine (@empiremagazine) November 23, 2022

Luther, un retour en 2023 avec le film ?

Les autres informations connues sur le film Luther incluent le fait que le scénario a été écrit par le créateur de la série, Neil Cross. Outre le retour d’Idris Elba dans le rôle de Luther, le film mettra également en scène Dermot Crowley, qui reprendra son rôle de DSU Martin Schenk, ainsi qu’une équipe composée de Jess Liaudin, Cynthia Erivo et de l’icône de la capture de mouvement Andy Serkis. Jusqu’à présent, les détails du scénario ont été gardés secrets. Le film, qui sortira sur Netflix, n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il est fort probable qu’il sorte en 2023. Cela est d’autant plus probable que la société a lancé la machine promotionnelle du film avec ces nouvelles images du film Luther, et que Netflix n’a pas l’habitude de mener des campagnes publicitaires trop longues. Il est même possible que le film sorte avant l’été 2023, bien qu’à ce stade, ce ne soit qu’une supposition.