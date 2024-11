L’unique condition de Giancarlo Esposito pour incarner le méchant Moff Gideon dans The Mandalorian

Pour accepter de jouer le rôle du méchant Moff Gideon dans "The Mandalorian", l'acteur Giancarlo Esposito a posé une condition précise.

Tl;dr L’acteur Giancarlo Esposito est connu pour ses rôles de méchants, notamment dans « Breaking Bad » et « The Mandalorian ».

Sa seule condition pour jouer le rôle de Moff Gideon était d’avoir une cape.

Il a détruit tous les props Darksabers sauf le dernier lors du tournage.

L’art d’incarner le méchant : Giancarlo Esposito

Acteur émérite, Giancarlo Esposito est célèbre pour avoir magistralement incarné une pléiade de personnages maléfiques au fil des ans. Ses rôles les plus marquants incluent le roi du poulet frit et de la meth, Gus Fring, dans « Breaking Bad » et son prequel « Better Call Saul« . Il a également prêté sa voix à Lex Luthor, le mégalomaniaque de « Harley Quinn« , et a joué le rôle du corrompu Stan Edgar dans « The Boys« .

Un nouveau rôle dans l’univers Star Wars

Mais c’est en acceptant d’incarner Moff Gideon, le grand méchant de la série « The Mandalorian » de Disney+, que Esposito a véritablement embrassé son penchant pour les rôles antagonistes. Gideon est un des seigneurs de guerre responsables du Grand Purge de Mandalore, ayant causé la mort de milliers de personnes et volé le légendaire Darksaber aux Mandaloriens. C’est un rôle complexe et fantastique, mais Esposito n’a accepté de le jouer qu’à une seule condition : que son personnage porte une cape.

La cape : une condition sine qua non

Invité à « The Tonight Show » de Jimmy Fallon, Esposito a révélé que la cape était son unique exigence pour jouer le rôle de Moff Gideon. « J’ai une seule requête : s’il vous plaît, je dois avoir une cape. Et il a dit, ‘Marché conclu !’ Cela m’a convaincu sur toute la ligne. Cette série m’a permis de me sentir à nouveau comme un enfant. Elle m’a fait rêver à nouveau. Elle m’a redonné le sens de l’émerveillement. Elle m’a fait sentir que je pouvais aller n’importe où dans l’univers, et emporter avec moi mes rêves, mes espoirs et mon imagination. »

Un jeu d’enfant

Esposito a su utiliser cette nostalgie enfantine pour influencer sa performance du personnage, une sorte de nerd géant qui s’amuse à se déguiser en Mandalorien. Il se pavane sur différents vaisseaux spatiaux comme un méchant Disney de l’ancienne école, appréciant chaque instant. Non seulement les costumiers lui ont assuré une cape pour aller avec son armure, mais ils lui ont également offert une transformation complète à la Darth Vader pour la saison 3.

Malheureusement, il semble que Esposito ne pourra plus s’amuser dans l’univers « Star Wars », puisque Gideon semble avoir été tué à la fin de la saison 3 de « The Mandalorian« . Néanmoins, dans l’univers de « Star Wars« , tout est possible…