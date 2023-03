LUNARK : un “cinematic platformer” en pixel art

Canari Games s'est inspiré de plusieurs jeux de l'ère 8 bits comme Flashback, Prince of Persia et Another World pour donner vie à LUNARK.

Dans LUNARK, les joueurs incarnent Leo, un jeune protagoniste doté de capacités uniques et d’un passé mystérieux qui navigue dans divers lieux, dont une mégalopole dystopique, des grottes de cristal étouffantes et une forêt extraterrestre. En chemin, ils devront déjouer des pièges, résoudre des énigmes et affronter des droïdes ennemis tout en élucidant les mystères du régime totalitaire de LUNARK et de son IA dominante, NOAH.

La création de Canari Games se distingue notamment par ses graphismes en pixel-art, qui prennent vie grâce à des animations détaillées et à des scènes rotoscopées. Les environnements du jeu seront incroyablement détaillés, depuis les ruines d’une ancienne civilisation jusqu’à la mégalopole high-tech. Le gameplay permettra aux joueurs de courir, sauter, se suspendre, grimper, rouler et tirer à travers les niveaux du jeu. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs découvriront des améliorations cachées qui augmenteront leur santé et les capacités de leurs armes, afin d’améliorer leur capacité à détruire leurs ennemis.

Un trailer pour LUNARK

LUNARK sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) et Mac à partir du 30 mars prochain.

Les éditions physiques standard et collector de LUNARK sur PS5, PS4 et Nintendo Switch seront produites par Limited Run Games.