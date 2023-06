Luigi’s Mansion 2 : une version aux graphismes améliorés est en préparation

Nintendo dévoile un remaster de Luigi's Mansion 2 sur Switch.

Prévu pour l’année prochaine en exclusivité sur Nintendo Switch, le remaster de Luigi’s Mansion 2 reprendra l’ensemble des éléments qui ont fait son succès sur Nintendo 3DS mais avec des graphismes modernes :

Le cousin de Mario saura-t-il trouver le courage de sauver la vallée des ombres ? Préparez-vous à explorer des manoirs hantés emplis de spectres effrayants et de défis à vous glacer le sang.

Le retour de Luigi’s Mansion 2 avec un remaster

Sorti en 2013 et connu sous le nom de Luigi’s Mansion : Dark Moon aux États-Unis, la suite de la première aventure hantée de Luigi, sortie en 2001, offre aux joueurs plus de secrets à découvrir et de fantômes à capturer sous la forme d’une expérience d’action-aventure à la fois effrayante et légère. Le service Nintendo eShop étant désormais définitivement fermé pour les consoles Nintendo 3DS et Nintendo Wii U, les fans de ces consoles de la génération précédente ont du mal à mettre la main sur certains de ces anciens titres, dont le Dark Moon de Next Level Games. Bien que peu de choses aient été dites sur le remaster de Luigi’s Mansion 2, les fans de la licence peuvent se réjouir de revivre cette campagne solo nostalgique sur une console plus récente.