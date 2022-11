Lucy : une suite en série sans Scarlett Johansson

Un spin-off de Lucy est en préparation.

Détenus par le fonds new-yorkais Vine Alternative Investments, EuropaCorp et Village Roadshow vont de nouveau s’associer pour développer et produire une série dérivée de Lucy. Les détails de l’intrigue sont tenus secrets dans l’immédiat. Le comédien américain Morgan Freeman est d’ailleurs en négociations avancées pour reprendre son rôle du professeur Samuel Norman, ce qui ne devrait pas être le cas pour Scarlett Johansson qui incarnait Lucy Miller, l’héroïne du film de Luc Besson qui dépeint l’histoire d’une femme obtenant des capacités psychokinétiques lorsqu’une drogue est absorbée dans son sang.

Avec 53,5 millions d’entrées et 460 millions de dollars de recettes au box-office mondial, Lucy est devenu le plus gros succès du cinéma français à l’étranger devant Taken 2 (47,8 millions), Le Cinquième Élément (35,7 millions) et Intouchables (31,9 millions). Le budget pour le réaliser était de pratiquement 50 millions de dollars.

Un trailer pour Lucy

EuropaCorp, qui a été fondée par Luc Besson en 1992 sous le nom de Leeloo Productions, s’est lancée dans la réalisation de films et de séries s’appuyant sur ses franchises bien connues, telles que Lucy et Le Transporteur, ainsi que de films originaux. La série télévisée Lucy est le deuxième projet d’EuropaCorp approuvé depuis que la société de production a été rachetée par Vine Alternative Investments en 2019 suite à des problèmes financiers.