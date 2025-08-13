L’Oura Ring s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour la santé des femmes

L’Oura Ring enrichit son offre avec plusieurs fonctionnalités dédiées à la santé des femmes. Les utilisatrices pourront désormais bénéficier de nouveaux outils pour mieux suivre et comprendre leurs cycles et leur bien-être au quotidien.

Tl;dr Nouvelles fonctions grossesse et périménopause sur l’ Oura Ring .

. Suivi personnalisé des symptômes et conseils adaptés.

Déploiement dès mi-août sur iOS et Android.

Des avancées majeures pour le suivi de la santé féminine

Après plusieurs années à peaufiner ses outils, l’Oura Ring se distingue à nouveau en enrichissant son offre avec des fonctionnalités inédites dédiées à la grossesse et à la périménopause. Ces nouveautés, attendues par de nombreuses utilisatrices, seront accessibles aussi bien sur l’Oura Ring Generation 3 que sur la toute récente Oura Ring 4, via une mise à jour déployée dès le 12 août sur iOS et Android.

Une expérience repensée pour les femmes enceintes

La marque finlandaise s’adresse désormais spécifiquement aux futures mamans grâce à sa fonction Pregnancy Insights. En optant pour cette nouveauté, chaque utilisatrice bénéficiera d’analyses hebdomadaires personnalisées : tendances de température, fréquence cardiaque au repos, variabilité du rythme cardiaque ou encore taux respiratoire. Autant de données mises en contexte pour mieux comprendre les évolutions physiologiques propres à chaque trimestre. À cela s’ajoute un suivi quotidien de la progression de la grossesse et des notifications sur les symptômes attendus, accompagnés de conseils pratiques.

Pour permettre un suivi plus précis, il sera possible d’indiquer jusqu’à 35 nouveaux marqueurs spécifiques (habitudes, sensations ou changements physiques). Quelques exemples parmi ceux-ci :

Remontées acides

Contractions type Braxton Hicks

Nausées matinales ou encore vomissements

Les modes Readiness, Sleep, Rest Mode et Recovery Mode s’adaptent également automatiquement en tenant compte du stade de gestation. L’intelligence artificielle maison continue alors d’ajuster ses recommandations au fil des semaines.

Périménopause : un espace enfin dédié au suivi digitalisé

Longtemps oubliée dans le secteur des objets connectés, la question de la périménopause trouve enfin une réponse concrète. Désormais, toute membre pourra remplir un questionnaire dédié (Menopause Rating Survey), puis recevoir un rapport détaillé au format PDF : symptômes recensés, tendances biométriques et historiques de cycle. Ce document est pensé pour faciliter l’échange avec un professionnel de santé.

En complément, les utilisatrices américaines bénéficieront d’un accès privilégié aux partenaires santé féminine comme Midi Health, Maven Clinic, ou encore Progyny. Le déploiement international devrait suivre rapidement après le lancement officiel prévu le 13 août aux États-Unis.

L’Oura Ring creuse l’écart dans le domaine du bien-être connecté

Face à une concurrence accrue — citons notamment la sortie du Samsung Galaxy Ring — la bague connectée tire son épingle du jeu en étoffant ses services centrés sur les besoins réels des femmes. Ce virage traduit une volonté claire : replacer l’innovation technologique au service d’une santé plus inclusive et personnalisée.