L’origine inattendue de la célèbre réplique « Laisse le flingue, prends les cannolis » du Parrain

La réplique culte du film Le Parrain, dans laquelle il est question de laisser le flingue et de prendre les cannolis, cache une histoire inattendue sur sa création. Retour sur l’origine méconnue de cette phrase devenue légendaire.

Tl;dr Improvisation a rendu la réplique culte du film.

Le « cannoli » a marqué la pop culture durablement.

Castellano n’est pas revenu dans la suite, tensions oblige.

Difficile d’imaginer le cinéma sans l’influence indélébile du chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola, « Le Parrain ». Pourtant, certains de ses moments les plus mythiques doivent tout au hasard ou à la spontanéité de ses acteurs. Ainsi, la désormais incontournable réplique « Leave the gun, take the cannoli » ne figurait pas dans le scénario d’origine. C’est sur une suggestion toute personnelle que Richard Castellano, interprète de Clemenza, y glissa ce clin d’œil au dessert italien, après que sa femme — et partenaire à l’écran — Ardell Sheridan lui rappela d’en rapporter un à la maison. Ce détail d’apparence anodine allait entrer dans la postérité.

Cannoli, crime et culture populaire

La force de cette phrase réside dans sa simplicité glaçante : abattre un traître puis se préoccuper d’un banal gâteau familial, tout cela en un souffle. Cette dualité brutale et ordinaire symbolise à merveille l’univers du film — et explique pourquoi le public s’y est tant attaché. Dans l’histoire du cinéma de gangsters, rares sont les scènes qui parviennent à humaniser ainsi des personnages plongés dans la violence. D’ailleurs, cette gourmandise récurrente n’est pas sans rappeler d’autres classiques comme le fameux ail tranché dans « Goodfellas » ou les festins mémorables des Sopranos.

En somme, l’association entre gastronomie et criminalité — fil conducteur discret, mais puissant — a permis à « Le Parrain » d’inspirer des générations entières de réalisateurs et scénaristes.

Coulisses troubles pour Castellano

Le destin de Richard Castellano a pourtant été marqué par l’ombre portée de cette séquence. Prévu pour reprendre son rôle dans « Le Parrain 2ème Partie », il se serait vu évincé après avoir exigé que son épouse écrive elle-même ses dialogues. Une requête jugée excessive par la production et qui a conduit à faire disparaître Clemenza entre les deux volets, reléguant ce personnage-clé à quelques allusions.

Voici quelques raisons pour lesquelles cette réplique demeure si marquante :

L’art du contraste entre quotidien et violence mafieuse.

L’impact d’une improvisation sur toute une œuvre.

L’écho persistant dans la culture populaire mondiale.

L’héritage d’une simple pâtisserie

Si « Le Parrain » continue de fasciner aujourd’hui encore, c’est aussi grâce à ces accidents heureux qui font naître des instants de grâce inattendus. Le cannoli, désormais indissociable de Clemenza, illustre avec force combien les détails improvisés peuvent façonner durablement une légende cinématographique.