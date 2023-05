Lords of the Fallen offre un voyage à travers les mondes parallèles des vivants et des morts

Développé par CI Games et Hexworks, Lords of the Fallen se présente comme le successeur spirituel et le reboot de Lords of the Fallen du studio allemand Deck13 Interactive en 2014.

Dans ce récit dark fantasy proche des Souls de FromSoftware et mis en lumière par le moteur graphique Unreal Engine 5, les joueurs incarneront un Croisé Noir en mission contre des hordes de démons, dans des affrontements et des combats de boss exigeants et rapides, alors que des forces terrifiantes s’amoncellent de tous côtés et que la victoire devient incertaine.

Mournstead est tombée, sa grande armée a été décimée par les légions d’Adyr, le dieu démon. Mais une lumière vacille encore dans l’obscurité grandissante. La lumière vient du Croisé Noir.

Lords of the Fallen et ses différentes éditions

Lords of the Fallen – Édition Standard

Jeu de base

Lords of the Fallen – Édition Deluxe

La classe de départ « Le Croisé Noir » : l’iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l’épée longue dévastatrice d’Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif

Un artbook au format numérique d’une centaine pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l’horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen

Une bande-son au format numérique (composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen)

Une visionneuse de modèles 3D

Lords of the Fallen – Édition Collector

Une figurine de 25 cm du Croisé Noir

Un présentoir en métal intégrant des LED d’ambiance télécommandées

Un steelbook au design exclusif

Un poster et des cartes illustrées recto-verso

Un gameplay macabre avec du heavy metal pour Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen sortira le 13 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam).