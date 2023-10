Lords of the Fallen dévoile les vastes terres interconnectées de Mournstead

Le dernier espoir de l'humanité contre Adyr et ses hordes traversera les mondes parallèles des vivants (Axiom) et des morts (Umbral) dans Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen du studio Hexworks va plonger les joueurs dans le monde gothique d’Axiom où ils devront faire face à la menace imminente du retour du dieu démon Adyr. Dans la peau d’un porteur de lampe, capable de se déplacer dans le monde ombral grâce à sa lanterne, ils devront affronter des bestioles, des goules et des démons au cours de leur quête, en se déplaçant entre les deux mondes pour y parvenir.

Un trailer de lancement pour Lords of the Fallen

Le monde d’Axiom est le royaume des vivants, mais les joueurs peuvent utiliser une lanterne magique pour accéder à Umbral, le royaume des morts. Bien que les deux mondes partagent le même espace physique, une zone inaccessible dans un royaume peut être atteinte en visitant l’autre royaume. Lorsque les joueurs sont tués, ils sont transportés dans l’Umbral, où ils doivent retourner à Axiom et récupérer les points d’expérience perdus. Lorsque les joueurs sont tués dans le royaume d’Umbral, ils réapparaissent à leur dernier point de sauvegarde et perdent leurs XP non dépensés. Les points de sauvegarde sont rares dans chaque région, mais les joueurs peuvent fabriquer leurs propres points de sauvegarde à l’aide de matériaux collectés sur les monstres de l’Umbral.

The Lords of the Fallen sortira le 13 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam).