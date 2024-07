Longlegs est-il inspiré d’un véritable tueur en série ?

Thriller horrifique réalisé par Osgood Perkins, Longlegs met en scène Nicolas Cage dans le rôle d'un tueur en série aux motivations mystérieuses. Le film explore les thèmes de la psychologie criminelle et de la traque policière dans une ambiance oppressante et sombre.

Tl;dr Longlegs, le tueur en série du film eponyme, n’est pas inspiré de faits réels.

Le personnage de Nicolas Cage diffère des tueurs inspirés par de véritables crimes.

Longlegs présente des similitudes avec des histoires de la vraie vie, notamment avec la Panique Satanique des années 1980 et 1990.

Le réalisateur Osgood Perkins a évité volontairement toute inspiration de vraies histoires criminelles.

Un tueur en série fictif

Les amateurs de films d’horreur sont habitués à voir des crimes réels inspirer certains des tueurs les plus prolifiques du genre. Cependant, le tueur en série du film Longlegs, interprété par Nicolas Cage, n’est pas inspiré par des tueurs réels. Le personnage de Nicolas Cage, avec sa présence effrayante et mystérieuse, est au centre de l’intrigue. L’agent du FBI Lee Harker, joué par Maika Monroe, mène l’enquête et découvre un lien inattendu avec sa propre vie.

Des influences possibles ?

De nombreux tueurs en série de films d’horreur sont directement ou partiellement inspirés par des histoires réelles. Cependant, le tueur Longlegs de Nicolas Cage est délibérément différent de ces personnages. Néanmoins, on pourrait y déceler des influences d’une époque infâme de crimes réels et de panique morale qui pourraient aider à expliquer la conception du personnage.

Longlegs : des similitudes avec des histoires de la vraie vie

Le film Longlegs n’est pas directement inspiré par des tueurs en série réels, mais il utilise certains traits et attributs souvent trouvés dans cet archétype. Le contexte des années 1990 de Longlegs et l’accent mis sur les intentions sataniques de ses actions font écho à la Panique Satanique. Cette panique morale mondiale, particulièrement prévalente aux États-Unis, a commencé dans les années 1980 et s’est poursuivie tout au long de la décennie suivante. Les croyances sataniques de certains tueurs de cette époque pourraient être vues comme un parallèle direct à l’idéologie satanique de Longlegs.

L’approche unique du réalisateur

Selon le scénariste et réalisateur Osgood Perkins, il n’a jamais eu l’intention de rendre Longlegs trop similaire à des histoires de crimes réels. Osgood Perkins a révélé dans une interview avec Games Radar qu’il n’aime pas les histoires de crimes réels. Longlegs est entièrement fictif, ce qui contribue à rendre l’histoire plus légère pour lui. Le film bénéficie de cette approche unique, se démarquant des autres histoires de tueurs en série.