Long Gone Days : un RPG narratif sur le thème de la guerre

Serenity Forge et This I Dreamt dévoilent Long Gone Days.

Dans un monde réel où il est question des relations humaines pendant la guerre, en mettant l’accent sur les civils, les barrières linguistiques et les frontières, Long Gone Days suit Rourke, un jeune homme formé dès sa naissance pour devenir un tireur d’élite pour The Core, un État paramilitaire souterrain. Lors de sa première mission, il est envoyé à la surface avec des ordres d’une grande importance. Motivé à l’idée de pouvoir enfin montrer les fruits de son entraînement, il exécute ses premiers ordres à la perfection, mais découvre que le Noyau est loin d’être la noble organisation qu’il croyait connaître. Chaque rencontre deviendra un moment décisif, car les choix des joueurs se répercutent sur le destin de ceux qui les entourent.

Un trailer pour Long Gone Days

Long Gone Days sortira dans une version complète sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. L’accès anticipé était disponible via Steam, Humble Store, Itch.io et Game Jolt depuis le 28 mars 2018.

Le studio chilien This I Dreamt précise ce qui attend les joueurs dans Long Gone Days :

Pouvez-vous vous élever au-dessus de ces formidables barrières, forger des liens qui transcendent les limites linguistiques, ou bien la guerre, impitoyable, brisera-t-elle les liens fragiles que vous vous efforcez de tisser ? Les réponses sont entre vos mains, alors que vous naviguez dans un récit qui plonge au cœur de l’essence de l’humanité partagée. Malheureusement, la paix est insaisissable dans Long Gone Days, et l’expertise de Rourke en tant que tireur d’élite entre souvent en jeu. Repérez et abattez des cibles à distance ou engagez-vous de près dans des combats stratégiques au tour par tour où des parties spécifiques du corps de l’ennemi peuvent être ciblées. Les tirs de Rourke changeront le monde et l’intrigue de Long Gone Days.