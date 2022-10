London Studio prépare une exclusivité PS5 avec des éléments fantastiques et magiques

Les premières informations sur le jeu-service du studio britannique London Studio.

Tara Saunders, responsable de London Studio, explique à quoi s’attendre avec leur prochain projet :

C’est un jeu de combat coopératif en ligne qui se déroule dans un Londres moderne et fantastique. Ce qui est important, c’est qu’il s’agit d’une exclusivité PS5 et non d’un jeu VR comme notre dernier jeu. Et c’est notre projet le plus ambitieux à ce jour. Il y a quelques aspects importants communiqués dans cette image. Il s’agit d’un Londres fantastique moderne et d’un jeu d’action en coopération. Et ce que nous aimons vraiment dans ce projet, c’est qu’il nous donne l’occasion de présenter beaucoup de merveilles et de magie.

Our Studio Heads @SaundersTara and @StuWhyte sat down with the SIE Blog team to talk about life at London Studio and share a glimpse into the new game we’re making! 👀 Read more here: https://t.co/MBPcbEuCWa pic.twitter.com/jkww36TVHc — PlayStation London Studio (@LondonStudioHQ) October 27, 2022

La capitale de l’Angleterre sera encore le terrain de jeu de la nouvelle licence de London Studio, filiale de Sony Interactive Entertainment :

Nous avons eu de nombreuses idées qui ne se déroulaient pas à Londres, mais il y avait un lien qui nous ramenait sans cesse à cette ville. Si vous regardez notre histoire, nous avons réalisé d’autres projets comme Blood & Truth et même The Getaway – qui a été le premier projet sur lequel j’ai travaillé – qui avaient tous deux leur foyer et leur cœur à Londres. C’est une ville éclectique, très vivante et très inclusive, ce qui est l’une des valeurs de notre studio, à savoir l’inclusivité. Et nous aimons la richesse qu’elle nous offre, culturellement parlant.

Soho Engine, le moteur graphique de London Studio pour la PS5

Stuart Whyte de London Studio explique que le développement d’une nouvelle licence sur PS5 nécessitait la création d’un nouveau moteur graphique :

Nous avons une équipe très talentueuse qui travaille sur notre moteur graphique interne, Soho Engine. Ce qui est important, c’est qu’il ne s’agit pas d’un moteur que nous avons modifié pour l’adapter à la PS5, mais d’un moteur que nous avons reconstruit de A à Z pour cette génération de matériel et les besoins du jeu que nous créons. Il a été conçu pour tirer pleinement parti de la PS5. Je me souviens que lorsque nous avons vu les premières spécifications de la PS5 – des choses comme le Ray Tracing et le stockage super rapide – cela nous a incités à construire un moteur capable de pousser la console aussi loin que possible. Cela a commencé lorsque nous avons reçu nos premiers kits de développement de prototypes pour la PS5, mais en toute honnêteté, l’ensemble d’outils actuel et certains pipelines sont antérieurs à cela, et remontent au travail que nous avons effectué sur VR Worlds et Blood & Truth. Ces jeux nécessitaient des moteurs très rapides et très efficaces. Soho Engine est toujours ce moteur, mais il a été conçu pour la PS5.

Guerrilla Games a été une source d’inspiration pour London Studio

London Studio s’est inspiré du processus de Guerrilla Games pour faire le grand écart entre ses anciennes productions et la nouvelle licence sur PS5 misant sur de la coopération en ligne :