L’offre individuelle Google Workspace voit son stockage passer de 15 Go à 1 To

Bonne nouvelle pour les utilisateurs individuels de Google Workspace. Le stockage passe de 15 Go à 1 To sans surcoût.

Google propose des services web très intéressants pour tout un chacun. Avec Gmail et tous les services associés – Drive, Docs, etc. -, il est possible d’en faire énormément, toujours dans le web. Mais l’on peut assez rapidement se retrouver à court de stockage si l’on manipule beaucoup de fichiers, des emails avec de grosses jointes et/ou des fichiers volumineux sur Drive.

Google a une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui bénéficient de l’offre individuelle Workspace. Celles et ceux qui profitent du service, comme les entrepreneurs et autres indépendants, auront bientôt droit à une augmentation plus que significative du stockage alloué à leur compte. Celui-ci passera de 15 Go à 1 To sans surcoût. La plupart des utilisateurs concernés sur Workspace n’auront plus à s’inquiéter d’être à court de stockage dans Gmail ou Drive.

Jusqu’à présent, Google n’offrait aux utilisateurs individuels Workspace que la même quantité de stockage que celle que l’on a avec un compte Gmail gratuit. Pour améliorer cette capacité, il fallait en acheter davantage via Google One. La firme de Mountain View explique que les utilisateurs concernés n’auront rien à faire pour profiter de cette augmentation, tout se fera automatiquement dans les jours/semaines à venir.

Pour le reste, sachez qu’il y a davantage d’options pour celles et ceux qui envoient des emails à plusieurs personnes via le mode envoi multiple. Vous pourrez utiliser des tags dédiés aussi, comme @firstname, pour personnaliser vos envois. Cela pourrait être utile, même si l’offre individuelle Workspace ne comprend pas (encore) la prise en charge des adresses email personnalisées. De plus, Google déploie actuellement son offre individuelle Workspace dans davantage de pays : Philippines, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Taïwan, Thaïlande, Pays-Bas, Portugal, Belgique, Finlande, Grèce et Argentine.