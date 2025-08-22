L’iPhone 17 marquerait la fin annoncée de cette fonctionnalité très contestée

Apple envisagerait de retirer une fonctionnalité controversée de ses futurs iPhone, selon plusieurs sources proches du dossier. L’iPhone 17 pourrait ainsi marquer la fin d’une ère pour cet élément longtemps débattu par les utilisateurs.

Tl;dr La touche Camera Control pourrait disparaître avec l’iPhone 18.

Usage limité et coût élevé remis en cause par Apple.

Fiabilité de la rumeur contestée, attente de confirmations.

Un avenir incertain pour la Camera Control sur iPhone

Depuis son apparition sur la gamme iPhone 16, la fonctionnalité Camera Control n’a pas laissé indifférents les utilisateurs. Pensée à l’origine comme un bouton polyvalent — facilitant non seulement la prise de vue, mais aussi l’accès rapide à l’application appareil photo ou encore à des options avancées telles que l’Intelligence Visuelle — cette nouveauté a divisé. Entre enthousiasme des uns et agacement des autres face à une ergonomie jugée parfois intrusive selon la prise en main, le débat s’est rapidement installé, y compris sur des plateformes communautaires comme Reddit.

Des décisions stratégiques en suspens chez Apple

Dernièrement, une information en provenance du leaker chinois Baby Sauce OvO, publiée sur Weibo, a ravivé le sujet : d’après ses propos, Apple aurait décidé de cesser ses commandes concernant les pièces détachées liées à cette fameuse touche tactile. La cause ? Une combinaison de faible adoption par les utilisateurs et un coût d’intégration jugé trop élevé pour les futurs modèles. Ainsi, la génération attendue de l’iPhone 17 pourrait bien être la dernière à proposer cette innovation… si tant est que l’on accorde du crédit à cette fuite.

Rumeurs et prudence autour de l’iPhone 18

Car tout n’est pas si simple : le passé du leaker en question invite à la prudence. Si certaines de ses prédictions antérieures sur l’iPhone 16 se sont révélées exactes, d’autres ont été rapidement démenties. Difficile donc d’affirmer avec certitude ce qui attend réellement la future génération. D’autant plus que, historiquement, Apple prend rarement des décisions aussi rapides concernant ses innovations matérielles : on se souvient notamment de la Touch Bar des MacBook Pro, maintenue cinq années malgré les critiques avant un retour aux touches physiques.

En attendant des fuites plus crédibles ou une annonce officielle – probablement lors du lancement des nouveaux modèles prévus dès le mois prochain (iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et Pro Max) –, le sort du bouton Camera Control reste suspendu.

L’attente monte avant les prochaines annonces majeures

À moins d’un revirement spectaculaire ou d’une confirmation venant d’une source plus fiable dans les prochains mois, il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour voir si cette option disparaîtra bel et bien avec l’iPhone 18. En résumé, entre décisions stratégiques internes et réactions contrastées du public, difficile pour le moment de trancher sur l’avenir de cette touche tactile emblématique.