L’intrigue abandonnée des Simpson qui aurait bouleversé à jamais le destin d’Homer et Krusty

Un rebondissement envisagé mais finalement abandonné dans la série Les Simpson aurait bouleversé durablement la relation entre Homer et Krusty le Clown, promettant de transformer en profondeur l’histoire et la dynamique de ces deux personnages emblématiques.

Tl;dr Krusty devait être l’alter ego d’Homer Simpson.

Le projet a été abandonné au lancement de la série.

Des allusions subsistent dans certains épisodes cultes.

Un clown qui aurait pu être Homer

À première vue, difficile d’imaginer que derrière le visage grimé de Krusty le Clown se cache l’une des idées les plus surprenantes jamais envisagées pour Les Simpson. Pourtant, avant de devenir une figure indépendante et incontournable du show, le personnage aurait pu n’être qu’un simple alter ego du célèbre père de famille, Homer Simpson. Selon les confidences de Matt Groening, son créateur, l’intention initiale était de révéler que Krusty et Homer ne faisaient qu’un. Un subterfuge comique destiné à illustrer la thématique centrale : « Un enfant incapable d’admirer son propre père, mais idolâtrant un clown qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau ».

L’origine de Krusty avant la série culte

Bien avant que Le Simpson ne devienne ce monument télévisuel fort de 36 saisons, la famille jaune n’était qu’une poignée de courts sketches diffusés dans l’émission humoristique The Tracey Ullman Show. C’est là, dans ces saynètes servant d’interludes publicitaires, que naît pour la première fois Krusty – vedette d’un épisode intitulé « The Krusty the Clown Show ». Son succès immédiat convainc le producteur James L. Brooks et la chaîne Fox du potentiel des personnages pour porter leur propre série.

Changements et hésitations autour du personnage

L’arrivée sur petit écran en 1989 bouleverse bien des plans initiaux. Pressés par le temps et confrontés à la complexité narrative, les scénaristes renoncent vite à l’idée d’un double jeu entre Homer et Krusty. Comme le rappelle Groening lors d’une interview en 2007 : « C’était trop compliqué au lancement… alors, nous avons laissé tomber. » Malgré tout, l’ombre de ce concept plane toujours. Quelques années plus tard, un clin d’œil apparaît dans l’épisode phare « Homie the Clown », où Homer se grime jusqu’à devenir indiscernable de Krusty.

Krusty : une icône à part entière… mais marquée par ses origines

Si le clown est devenu au fil des saisons une personnalité unique — dévoilant même sa judéité dès la saison 3 (« Like Father, Like Clown ») — il n’en reste pas moins un reflet déformé du patriarche Simpson. D’autres projets avortés, tels que deux spin-offs jamais réalisés, témoignent encore aujourd’hui de l’aura singulière entourant ce personnage conçu pour incarner tout à la fois satire sociale et énigme familiale.