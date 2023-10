Life Makeover, un RPG social free-to-play

Archosaur Games dévoile une version PC de Life Makeover.

Présenté comme un “jeu de simulation ultime de style de vie”, Life Makeover offre aux joueurs la liberté d’exprimer leur style. Ils peuvent ainsi personnaliser un personnage virtuel, expérimenter différents choix de mode et plonger dans la joie des possibilités illimitées d’habillage grâce aux teintures de mode et aux options “DIY” (do-it-yourself). Les créations des joueurs bénéficieront du moteur graphique de pointe Unreal Engine 4 et d’une gamme de matériaux 3D, et seront impeccablement réalisées, jusqu’au moindre point de couture et à la moindre broderie. Ils pourront découvrir une vaste garde-robe pour toutes les occasions, chaque modèle étant parfaitement détaillé.

Un trailer pour la version PC de Life Makeover

Déjà disponible sur iOS et Android, Life Makeover du studio chinois Archosaur Games, anciennement Zulong Games, sortira sur PC (Epic Games Store/Steam/Windows Store) à partir du 15 novembre prochain. La version PC de Life Makeover proposera des graphismes améliorés, une meilleure résolution, des contrôles optimisés avec une nouvelle interface utilisateur pour PC et de nouvelles fonctions pour stimuler la créativité des fans du lifestyle.

Archosaur Games précise :

Vivez un nouveau niveau d’immersion avec un système de météo de haute fidélité. Vos maisons dans le jeu vivront avec sept différents effet de météo, chacun associé à des sons correspondants et des éléments interactifs. Ressentez la chaleur du soleil, dansez avec la pluie ou appréciez le monde enneigé. C’est comme avoir votre propre monde météorologique au bout des doigts. Libérez votre créativité avec le système multi-dynamique de point lumineux. Placez et utilisez jusqu’à 256 lumières dans vos maisons pour créer de sublimes effets de couleurs. Votre imagination est votre seule limite. Élevez votre créativité avec le mode photo en haute résolution. Personnalisez la météo et les effets de vent pour créer la scène parfaite pour vos photos. Que vous soyez un pur photographe ou que vous aimiez garder des souvenirs, cette fonctionnalité mènera votre créativité vers de nouveaux sommets.