Liaison : la première production franco-britannique Apple Original

Les comédiens Vincent Cassel et Eva Green interprètent des agents et d'anciens amants dans la série télévisée Liaison.

Créée et écrite par Virginie Brac (Cheyenne & Lola, Engrenages, Paris), et réalisée par Stephen Hopkins (Shameless, 24 : Legacy, The Fugitive) avec le soutien de Ringside Studios et Leonis Productions, deux sociétés affiliées à Newen Studio, la série télévisée Liaison est un thriller contemporain aux enjeux considérables, qui explore la façon dont les erreurs du passé peuvent détruire notre futur. Il associe l’action à une intrigue imprévisible à plusieurs niveaux, où l’espionnage et les intrigues politiques s’opposent à une histoire d’amour passionnée et durable.

Un trailer pour Liaison

Composée de six épisodes en français et en anglais, Liaison fera ses débuts sur la plateforme de streaming Apple TV+ le 24 février prochain.

Aux côtés de Vincent Cassel (Underwater, Westworld, Reset) et Eva Green (Sin City, Proxima, Nocebo), on retrouve également Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irène Jacob, Laëtitia Eïdo, Eriq Ebouaney, Bukky Bakray et Thierry Frémont.