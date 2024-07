L’histoire vraie qui a inspiré le Massacre à la tronçonneuse au Texas

Massacre à la tronçonneuse du réalisateur Tobe Hooper est vaguement inspiré par les crimes d'Ed Gein, un tueur en série du Wisconsin, dont les actes macabres ont influencé la création du personnage de Leatherface et les éléments horrifiques du film.

Tl;dr Massacre à la tronçonneuse s’inspire de faits réels, notamment le tueur en série Ed Gein.

Le film a marqué l’histoire du cinéma d’horreur avec son personnage emblématique, Leatherface.

Les suites du film se sont éloignées de l’histoire véridique initiale.

D’autres films d’horreur se sont également inspirés de faits réels.

Le mythe et la réalité derrière Massacre à la tronçonneuse

Même si le personnage terrifiant de Leatherface demeure une pure fiction, l’histoire de Massacre à la tronçonneuse se base sur des événements réels, parfois glaçants, y compris la sinistre maison où vivait la famille cannibale. Ces éléments contribuent à l’aura de terreur que le film continue d’incarner. Considéré comme l’un des films d’horreur les plus influents de tous les temps, Massacre à la tronçonneuse a innové pour le genre en présentant un tueur imposant, sans visage et terrifiant.

Le vrai visage de l’horreur

Massacre à la tronçonneuse suit l’histoire de Sally et de son frère qui voyagent vers une ancienne maison familiale au Texas. Toutefois, en s’arrêtant à la mauvaise maison, ils se retrouvent pourchassés par l’effroyable Leatherface. Ce film tire son inspiration de plusieurs faits réels. Tobe Hooper, le réalisateur, mentionne explicitement Ed Gein et Elmer Wayne Henley comme influences pour le personnage de Leatherface. L’histoire de ce tueur en série est peut-être encore plus dérangeante que celle de Massacre à la tronçonneuse.

Le vrai et le faux dans Massacre à la tronçonneuse

Les spectateurs de Massacre à la tronçonneuse peuvent être pardonnés de penser que le film est basé sur une histoire vraie. En effet, la narration introductive indique que le massacre est « l’un des crimes les plus bizarres de l’histoire américaine« . Cependant, ce n’est qu’une stratégie marketing du réalisateur Tobe Hooper pour attirer un public plus large. Malgré l’insinuation que Massacre à la tronçonneuse est une histoire vraie, le film ne contient que des fragments de vérité, comme la plupart des légendes.

Le véritable criminel derrière le mythe

L’inspiration majeure derrière Massacre à la tronçonneuse est l’histoire du tueur en série Ed Gein, dont les crimes ont choqué toute une nation dans les années 1950. Connu sous le nom de « Plainfield Ghoul« , Ed avait l’habitude de porter des vêtements de femmes et de mutiler des cadavres, ce qui a des liens distincts avec la version finale du personnage de Leatherface.