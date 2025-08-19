Les raisons derrière l’arrêt de la série « The Game » par Paramount+

La plateforme de streaming Paramount+ a décidé de mettre un terme à la série "The Game", mettant ainsi fin à son parcours après plusieurs saisons. Ce choix intervient alors que la concurrence s’intensifie dans l’univers du streaming.

Tl;dr « The Game » annulée suite à une fusion corporate.

Séries supprimées sans explication, malgré leur popularité.

Les fusions menacent la créativité et la diversité télévisuelles.

Des annulations incompréhensibles en pleine vague de fusions

C’est un phénomène qui n’en finit plus de faire grincer des dents dans le monde du divertissement : la disparition brutale de séries acclamées, victimes collatérales des grandes manœuvres industrielles. Récemment, c’est « The Game », l’une des séries emblématiques centrées sur l’univers du football américain, qui a vu sa diffusion stoppée net par Paramount+, sans autre forme de procès. Ce sort, elle le partage avec plusieurs autres productions comme « Grease: The Rise of the Pink Ladies », « Queen of the Universe », ou encore « Star Trek: Prodigy ». Autant dire que le couperet est tombé, souvent sans explication publique ni prise en compte de la fidélité du public.

L’impact d’un modèle économique impitoyable

Derrière cette vague d’annulations et de suppressions pures et simples se cache un contexte bien précis : celui des fusions d’entreprises dans l’industrie du streaming. La chaîne américaine, au moment de l’annulation de « The Game », était en plein rapprochement avec Showtime. Résultat ? Des choix budgétaires drastiques et des logiques d’optimisation fiscale dignes de grandes manœuvres financières. Le phénomène n’a rien d’isolé : il s’inscrit dans une tendance initiée notamment par Warner Bros. Discovery sous la houlette de David Zaslav — devenu tristement célèbre pour avoir popularisé ces coupes franches motivées avant tout par des intérêts comptables.

On notera que certaines suppressions sont intervenues alors même qu’une nouvelle saison avait été commandée, comme pour « Star Trek: Prodigy ». Les plateformes évoquent volontiers des décisions « data-driven », mais restent très opaques quant aux critères réellement pris en compte. Une absence totale de transparence qui alimente la frustration des spectateurs.

L’héritage contrarié d’une série culte

Créée par Mara Brock Akil, « The Game » était à l’origine un spin-off de la série « Girlfriends ». Diffusée dès 2006 sur The CW, puis relancée en 2021 sur Paramount+ dans une version modernisée — située cette fois à Las Vegas —, elle s’était imposée par sa manière d’explorer sans détour les enjeux autour de la culture afro-américaine, du racisme ou encore du sexisme. Cette capacité à aborder frontalement des thèmes sociétaux, tout en jonglant habilement entre comédie et drame sportif, avait conquis une audience fidèle.

Aujourd’hui pourtant, ces histoires disparaissent du catalogue numérique comme si elles n’avaient jamais existé. Car après avoir enclenché ce processus, certains géants tels que Disney+ ou Hulu ont embrassé la même logique : nettoyage massif pour alléger leur passif financier.

L’avenir incertain du streaming créatif

Alors que Paramount s’engage dans une nouvelle fusion avec Skydance, les observateurs s’inquiètent pour l’avenir de la création originale sur les plateformes. Peu nombreux sont ceux qui osent hausser le ton ; parmi eux, les créateurs de « South Park », Trey Parker et Matt Stone, se sont exprimés ouvertement après avoir vu la sortie de leur saison retardée par ces reconfigurations incessantes. Reste à savoir si la voix des artistes suffira à inverser la tendance ou si le rouleau compresseur financier continuera d’imposer sa loi au détriment de la diversité télévisuelle.