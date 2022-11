Les Nations unies vont traquer les plus gros émetteurs de méthane

Les Nations unies lanceront bientôt une plateforme de suivi des émissions de méthane. Un système qui regroupera des données de nombreuses sources.

Les Nations unies s’apprêtent à lancer un nouveau système spatial high-tech pour traquer les plus gros pollueurs au méthane. L’annonce a été faite durant la conférence sur le climat COP27. La plateforme des Nations unies, baptisée Methane Alert and Response System (MARS), proposera des statistiques d’analyse “neutres et fiables” sur ce gaz qui a une grande part de responsabilité dans le changement climatique. Elle devrait être lancée en 2023.

En utilisant les données satellite, le système suivra les événements d’émission majeure et publiera les chiffres sur les fuites de méthane. Les gouvernements, entreprises et opérateurs qui émettent le plus de méthane seront ensuite contactés par l’organisation internationale pour réduire leurs émissions, après quoi les données seront rendues publiques. C’est le “premier système mondial publiquement accessible capable de connecter la détection de méthane à des processus de notification”, explique l’Organisation des Nations unies.

C’est un pas important dans le suivi du changement climatique, mais il n’y a aucun mécanisme en place actuellement qui viendrait contraindre les émetteurs de méthane à cesser leur pollution. Les acteurs seront encouragés à participer dans les opérations de réduction des Nations unies. Le système a aussi reçu des fonds de la Commission Européenne, du gouvernement américain, du Global Methane Hub et, notamment, du Bezos Earth Fund.

Le méthane est le deuxième plus gros contributeur au réchauffement climatique, selon la National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) et l’un des gaz à effet de serre les plus inquiétants, piégeant la chaleur à la surface de notre planète 28 fois plus puissamment que le dioxyde de carbone. Il est aussi en augmentation chaque année, avec une année 2021 record dans son augmentation depuis 1983.

Même avec de si grandes quantités, découvrir la cause de la pollution au méthane n’est pas simple. Comme expliqué par le journaliste Mark Kaufman de Mashable, “le méthane peut provenir de sources diverses, indirectes et très difficiles à suivre… Parmi les sources d’émission de méthane, les ‘gaz fugitifs’ (comme le méthane qui fuit des sites de forage de pétrole) et le méthane des sources biologiques distantes (comme les plantes qui se décomposent dans les zones humides). Les scientifiques atmosphériques peuvent identifier quand le méthane provient de sources biologiques, par opposition aux énergies fossiles. Mais les scientifiques ont bien du mal à distinguer les différentes sources biologiques.”

Les scientifiques ont utilisé pléthore de techniques pour suivre les quantités de méthane entrant dans l’atmosphère. “Pour traquer et estimer ces émissions, les experts collectent des données d’émissions des nations du monde entier, observent les émissions depuis l’Espace, utilisent des données récoltées par des avions, des antennes et des voitures et bien davantage”, explique Mark Kaufman.

L’initiative MARS des Nations unies combine ces systèmes dans une plateforme unique, utilisant les données de la NASA et des agences spatiales européenne, allemande et italienne. Dans le futur, ce système inclura aussi des données d’opérateurs de satellites privés, selon Associated Press.

Avec la consolidation de plusieurs systèmes pour détecter le méthane et l’appui des Nations unies, le programme MARS est un effort de suivi digne de ce nom dans ce grand combat que le monde livre contre la pollution climatique.

To tackle climate change by slashing methane emissions, we're launching the Methane Alert and Response System 🛰️ at #COP27.

MARS will alert governments and O&G operators about large methane sources to foster rapid and transparent mitigation of this potent gas.#CutMethane pic.twitter.com/gS5qO5MhNb

— International Methane Emissions Observatory (IMEO) (@MethaneData) November 11, 2022