Les meilleurs films qui se déroulent dans un avion

Découvrez les cinq meilleurs films à regarder dont l'histoire a lieu dans un avion.

Tl;dr Les avions sont un cadre de choix pour de nombreux films.

Flight Risk est la dernière entrée dans le genre cinématographique aérien.

Cinq films majeurs se déroulent principalement dans un avion.

Un cadre haut en suspense

L’avion, ce véhicule conçu pour transporter des passagers, se transforme sous les projecteurs d’Hollywood en une scène à 30.000 pieds d’altitude, propice à l’action et à l’émotion. Qu’il s’agisse de déclencher une étincelle romantique, comme dans Love at First Sight, de susciter l’action comme dans Non-Stop, ou même de laisser des reptiles envahir le cockpit dans « Snakes on a Plane« , le genre aérien a offert quelques-uns de nos films préférés.

Un nouvel ajout au genre cinématographique aérien

Cette semaine, Mel Gibson nous offre une nouvelle entrée dans ce genre avec son thriller d’action « Flight Risk », mettant en vedette Mark Wahlberg, Michelle Dockery et Topher Grace. Pour marquer cet événement, passons en revue cinq des meilleurs films se déroulant dans un avion.

Les cinq meilleurs films en vol

En cinquième position, nous avons « Con Air » avec Nicolas Cage qui, dans les années 90, incarnait la plus grande star d’action à Hollywood.

En quatrième place, « Red Eye » est un thriller intense dans lequel Rachel McAdams se retrouve face à un terroriste lors d’un vol nocturne.

En troisième position, « Airplane! » est une parodie hilarante des films de catastrophe des années 70.

À la deuxième place, « Flight » met en scène Denzel Washington dans un rôle de pilote tourmenté.

Enfin, en première position, « Air Force One » voit Harrison Ford, le président des États-Unis, affronter des radicaux néo-soviétiques.

Un genre toujours en vogue

Alors que le genre aérien continue d’évoluer et de captiver le public, il est clair que l’avion est bien plus qu’un simple appareil de transport pour Hollywood. Il est un vecteur d’histoires, un catalyseur d’émotions et un cadre de choix pour certains de nos films préférés. Si vous êtes un amateur de cinéma, gardez l’œil ouvert pour les prochaines sorties dans ce genre palpitant.