Les meilleures séries à voir si vous aimez Arcane de Netflix

Découvrez cinq séries incontournables sur la plateforme de streaming Netflix qui font officie d'alternatives à Arcane.

Tl;dr La série Arcane est terminée.

Des émissions telles que « Unicorn: Warriors Eternal », Fullmetal Alchemist et « The Legend of Korra » sont recommandées pour les fans de « Arcane ».

La série Cyberpunk: Edgerunners et « Pluto » sont également des alternatives attrayantes.

La fin d’une ère : Arcane

Après une deux excellentes saisons, prédisant une nouvelle ère pour l’animation télévisée, Arcane a pris fin. L’ambition de produire des émissions animées de la qualité et des valeurs de production des films sans exiger des budgets astronomiques a semblé un rêve éphémère.

Des alternatives pour les fans

En attendant de voir si d’autres émissions basées sur l’univers de League of Legends verront le jour, les fans de Arcane peuvent se consoler avec d’autres émissions qui offrent un mélange de fantaisie, de science-fiction, d’action, de comédie, de commentaire social et une bande sonore exceptionnelle.

Unicorn: Warriors Eternal

L’une de ces émissions est Unicorn: Warriors Eternal, une aventure palpitante créée par Genndy Tartakovsky. Le mélange de guerriers fantastiques et de robots, accompagné par une esthétique steampunk unique, fait de « Warriors Eternal » un spectacle captivant.

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist, une émission basée sur le manga du même nom, est une autre excellente alternative. La série, qui allie action époustouflante et alchimie innovante, offre un commentaire social poignant et un ton mélancolique.

The Legend of Korra

De même, The Legend of Korra, successeur digne de Avatar: The Last Airbender, explore les défauts systémiques de la Cité de la République et du Royaume de la Terre, tout en interrogeant l’idée de l’Avatar dans un monde plus connecté et avancé.

Cyberpunk: Edgerunners et Pluto

Enfin, Cyberpunk: Edgerunners et Pluto se distinguent également comme alternatives attrayantes. « Edgerunners » explore les effets des augmentations cybernétiques sur notre sens de l’identité et notre humanité, tandis que « Pluto » est une exploration nuancée de sujets tels que la nature de l’humanité et la guerre.