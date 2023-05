Les Loups-Garous de Thiercelieux : une adaptation cinématographique pour Netflix est annoncée

La plateforme de streaming Netflix récupère les droits du célèbre jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux pour en faire un film.

L’adaptation du jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux, créé par Philippe des Pallières et Hervé Marly, et édité par Asmodee, a été confiée a la société de production Radar Films dont la réalisation est entre les mains de François Uzan (Hibou, Family Business, Lupin) qui travaille également sur le scénario avec Céleste Balin (Sam, Parallèles, Kolakadi). Le tournage devrait débuter dès cette année en République tchèque.

Le village s'endort… On prépare une adaptation long-métrage du jeu iconique des Loups-Garous de Thiercelieux. Prochainement ! pic.twitter.com/sH9r7rIuke — Netflix France (@NetflixFR) May 12, 2023

Un début de synopsis a été partagé par Scriptoclap :

Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité…

Les Loups-Garous de Thiercelieux bientôt sur Netflix

Inspiré du jeu Werewolf, aussi connu sous le nom de Mafia ou encore Polar Bear, Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu de société d’ambiance dans lequel chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou. Le but général est pour les villageois (dont certains ont des pouvoirs ou des particularités) de démasquer et tuer tous les loups-garous, pour les loups-garous d’éliminer tous les villageois et ne pas se faire démasquer, et enfin pour les amoureux de finir la partie en couple sans que l’un d’eux ne meure (auquel cas l’autre se “suicidera” de chagrin).