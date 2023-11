Les jeux PS5 attendus en 2024

Depuis la sortie des consoles de neuvième génération, la comparaison entre les Xbox Series et la PlayStation 5 se fait également avec les titres spécifiques et disponibles sur ces périphériques.

En 2023, l’année fut une grande réussite pour le jouet de Sony, avec certains jeux exclusifs acclamés par la critique, à l’instar de Spider Man 2.

Et que l’on parle d’exclusivité ou même de jeux disponibles sur plusieurs types de consoles, l’année 2024 promet d’être tout aussi riche pour PlayStation et ses fameux joueurs. Toujours au sommet de son art d’un point de vue technique, la PS5 devrait offrir de nouveaux opus de renom pour une année vidéoludique une fois de plus séduisante.

Plusieurs jeux en réalité virtuelle attendus en 2024

2024 pourraient bien être l’année de la réalité virtuelle dans les jeux vidéo, chez PlayStation ou ailleurs. Et alors que l’on pensait, il y a quelques années, que le futur de l’industrie allait passer par cette technologie, le retard pris doit pousser cette même industrie à s’inspirer du monde du poker. En effet, fort de son évolution incroyable en ligne, le poker a su profiter en premier lieu d’une innovation comme la réalité virtuelle. Précurseur, la société PokerStars est probablement l’exemple parfait vers lequel les développeurs doivent se tourner. L’immersion n’est plus la même et c’est réellement grâce à cela que cette discipline historique connaît actuellement autant de popularité.

Il y aura donc des jeux VR fortement attendus, mais pas que ! Zoom sur plusieurs opus qui vaudront à n’en pas douter le détour sur la console phare de PlayStation l’année prochaine.

Star Wars Outlaws

La franchise de la Guerre des Étoiles n’a jamais été aussi présente sur d’autres pans que le simple monde du cinéma et PlayStation entend bien profiter d’une telle chose. Et bien qu’Outlaws soit également attendu sur Xbox ou PC, c’est bel et bien sur PS5 que l’on attend de voir son plein potentiel.

Le partenariat entre Massive Entertainment et Ubisoft promet de grandes choses avec ce que beaucoup considèrent déjà comme l’un des futurs jeux de l’année. En tout cas, Outlaws compte déjà parmi les jeux les plus attendus des prochains mois et ce titre d’action-aventure sera à n’en pas douter, une réussite commerciale phare de l’industrie en 2024.

Wanderer: The Fragments of Fate

Nous mentionnons l’arrivée massive de jeux VR et nul doute que pour 2024, ce titre de Mighty Eyes s’apparente comme l’un des plus excitants qui soient. Prévu sur PSVR 2 dès l’année prochaine, il vous permettra de replonger dans le passé avec une immersion que seule la réalité virtuelle peut offrir.

Avec un style de combat proche de ceux connus dans The Last of Us, Wanderer va offrir une nouvelle dimension aux joueurs enclins à profiter de la réalité virtuelle. Sa sortie précise n’est pas encore entérinée, mais il s’agit incontestablement de quelque chose à suivre lors des prochaines semaines.

Final Fantasy VII Rebirth

Décidément, les « rebirth » vont bon train chez Square Enix avec la franchise mythique de Final Fantasy. Ceci dit, pourquoi se priver de tels succès, année après année ? Exclusivité PS5 une fois de plus, le remake de Final Fantasy VII sera disponible dès le 29 février prochain.

Plus de 25 ans après l’épisode initial, ce mode « rebirth » devrait tout autant satisfaire les joueurs historiques que le « remake » de 2020. Plus tard, un troisième et dernier opus de ce saut dans le passé devrait venir parfaire la trilogie disponible sur PS5, mais en attendant, Square Enix mise sur un succès tout aussi important que pour le titre de 2020, avec plus de 7 millions de ventes enregistrées.

Rise of The Ronin

Dernier opus de notre liste, cette édition de Sony sera évidemment une exclue pour PS5. Basé sur un style d’action-RPG, ce titre aura fort à faire face à tant d’autres jeux de ce style disponibles chaque année. Il reste néanmoins, un titre fortement attendu pour 2024.