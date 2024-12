Les jeux les plus attendus sur PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC en janvier 2025

Découvrez les cinq jeux vidéo les plus attendus qui seront lancés en janvier 2025 sur PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC.

Tl;dr Janvier 2025 sera un mois riche en sorties de jeux vidéo

Des titres notables sur PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC

Freedom Wars Remastered et Donkey Kong Country Returns HD parmi les plus attendus

La nouvelle année démarre fort dans le monde du jeu vidéo

Janvier 2025 ne fait pas exception à la règle et est synonyme de nouveautés dans l’univers des jeux vidéo. En effet, malgré un début d’année souvent calme, les éditeurs n’ont pas hésité à lancer de nouveaux titres pour le plus grand plaisir des gamers. Des jeux tactiques aux blockbusters à succès, il y en a pour tous les goûts sur PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC.

Freedom Wars Remastered, un retour très attendu

L’un des jeux les plus en vue de ce mois est sans aucun doute Freedom Wars Remastered, une version améliorée du jeu de rôle d’action de 2014. Dans cet univers dystopique, l’humanité est confinée dans d’immenses villes-prisons appelées Panopticons. Les joueurs, connus sous le nom de « Pécheurs », sont condamnés à un million d’années de prison et doivent accomplir des missions dangereuses pour réduire leur peine. Cette version remasterisée, qui sort le 9 janvier 2025, promet des graphismes améliorés, un système de création d’armes affiné, de nouveaux niveaux de difficulté et des mécaniques de jeu améliorées.

Donkey Kong Country Returns HD, le classique revisité

Les amateurs de Nintendo Switch peuvent quant à eux se réjouir de l’arrivée de Donkey Kong Country Returns HD. Ce jeu, initialement sorti sur Wii, a été entièrement remasterisé pour la Switch. Les joueurs peuvent s’aventurer seuls ou en coopération locale à travers 80 niveaux d’action, tout en affrontant des défis variés. Ce titre, qui sortira le 16 janvier 2025, promet de faire revivre aux fans les aventures de Donkey Kong et Diddy Kong qui partent à la reconquête de leur réserve de bananes volée.

Il convient de noter que certains jeux n’ont pas encore de prix confirmé, mais ils seront disponibles dès l’ouverture des précommandes.

D’autres titres à surveiller

D’autres jeux méritent également une attention particulière, comme Dynasty Warriors: Origins, un nouveau regard sur la célèbre série de jeux de combat, ou Sniper Elite: Resistance, un jeu de tir se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les fans de super-héros seront ravis d’apprendre que Marvel’s Spider-Man 2 arrive enfin sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

En somme, que vous soyez un joueur occasionnel ou un hardcore gamer, janvier 2025 s’annonce comme un mois riche en émotions vidéoludiques. Alors, préparez-vous à plonger dans ces nouveaux univers de jeu !