Les films et séries du MCU à voir absolument avant Captain America: Brave New World

Avant de vous plonger dans Captain America: Brave New World, découvrez les films et séries incontournables de l'univers cinématographique Marvel que vous devez absolument regarder.

Tl;dr Captain America: Brave New World présentera de nouveaux personnages et concepts du MCU.

Il est recommandé de regarder plusieurs films et séries du MCU pour comprendre le contexte.

Captain America: Brave New World sortira le 14 février 2025.

Une nouvelle ère pour le MCU

Les fans sont sur le qui-vive alors que Captain America: Brave New World est sur le point de faire sa grande entrée. Le film promet d’élargir l’univers cinématographique Marvel (MCU) de manière impressionnante. Sam Wilson, le nouveau Captain America, sera en vedette, aux côtés de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, qui se transforme en Red Hulk, tout comme son homologue de la bande dessinée. De plus, le film introduira l’adamantium, le métal indestructible qui recouvre le squelette et les griffes de Wolverine, dans le MCU.

Un contexte essentiel

Le MCU s’étant considérablement développé, chaque nouveau film ou série nécessite un contexte supplémentaire pour être pleinement compris. Brave New World ne fait pas exception. Pour les nouveaux venus, l’idée de devoir regarder plus de 30 films et 10 séries peut sembler intimidante, mais un guide de visionnage des projets les plus essentiels du MCU peut aider à préparer le terrain pour le prochain film de Captain America.

Les liens avec le passé

The Incredible Hulk, un des premiers films du MCU, est un visionnage essentiel pour comprendre les événements qui ont conduit à Captain America: Brave New World. Le film présente Thaddeus « Thunderbolt » Ross (joué à l’origine par feu William Hurt avant d’être remplacé par Harrison Ford) qui a joué un rôle important dans le MCU et semble appelé à jouer un rôle encore plus grand dans Brave New World.

Un avenir prometteur

Captain America: The Winter Soldier est un incontournable du MCU, non seulement parce qu’il est l’un des meilleurs films de la franchise, mais aussi parce qu’il a introduit Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, qui est devenu le nouveau Captain America et la star de Brave New World.

Alors que les détails de l’intrigue de Brave New World restent secrets, il semble qu’il continuera les thèmes de l’espionnage, des sociétés secrètes et de l’intrigue politique qui étaient des éléments majeurs de The Winter Soldier. Captain America: Brave New World sortira le 14 février 2025, marquant un autre jalon dans l’expansion continue du MCU.