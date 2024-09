Les chaînes de cinéma investissent 2,2 milliards de dollars pour vous reconquérir

Face à la concurrence croissante des loisirs alternatifs, les chaînes de cinéma aux États-Unis et au Canada s'engagent dans un vaste programme d'amélioration de leurs infrastructures. Avec un investissement de 2,2 milliards de dollars, elles visent à offrir une expérience cinématographique renouvelée pour attirer de nouveau le public dans les salles.

Face à l’évolution des comportements des spectateurs, les principales chaînes de cinémas américaines et canadiennes ont décidé de donner un coup de jeune à leurs salles. Selon Variety, elles prévoient d’investir 2,2 milliards de dollars pour moderniser 21.000 écrans au cours des trois prochaines années.

The biggest movie theater chains in the U.S. and Canada plan to invest more than $2.2 billion to upgrade more than 21,000 screens.

The investment includes upgrading sound, projection and dining experiences — plus pickleball and ziplines.https://t.co/pAxxPY1Eoj

