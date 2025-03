L’épisode de The Walking Dead qui a franchi les limites

C'est dans cet épisode de The Walking Dead que la série a franchi les limites, allant peut-être trop loin dans son exploration de l'apocalypse zombie.

Tl;dr The Walking Dead a changé de direction pour se concentrer sur le monde post-apocalyptique et les rivalités humaines.

L’épisode 1 de la saison 7 a marqué un tournant avec l’introduction de l’antagoniste Negan.

La violence graphique de cet épisode a été critiquée et a conduit certains téléspectateurs à abandonner la série.

Changement de cap pour The Walking Dead

Il y a environ quinze ans, la série phare d’AMC, The Walking Dead, est devenue une partie intégrante de la vie de nombreux fans. Comparable à Game of Thrones en termes d’impact, il était impossible de ne pas interrompre ses activités pour regarder le nouvel épisode de la semaine. Cependant, un épisode en particulier a marqué un changement de cap pour la série.

L’arrivée marquante de Negan

En effet, avec 17 millions de personnes aux États-Unis seuls qui ont regardé la première de la saison 7 de The Walking Dead, l’arrivée de Negan a laissé une impression indélébile sur les téléspectateurs. Cet épisode, centré sur la mort mystérieuse d’un personnage, a marqué un tournant pour la série et laissé les fans sous le choc.

Une violence excessive

Cependant, la violence graphique de cet épisode a été un point de discorde pour de nombreux téléspectateurs. L’atrocité commise par Negan, qui a non seulement tué Abraham mais aussi Glenn, a dépassé les limites de ce que la série avait montré jusqu’alors. La brutalité de la scène, qui a montré Glenn se faire écraser le crâne jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien, a choqué de nombreux fans et fait ressembler The Walking Dead à un film d’horreur explicite.

Une scène marquante malgré les critiques

Malgré les critiques, l’épisode a laissé une trace indélébile dans l’esprit des fans. Certains téléspectateurs ont même arrêté de regarder la série à cause de cet épisode. Cependant, cette scène est restée fidèle aux comics et visait à avoir le même impact émotionnel. Malgré la difficulté de filmer une telle brutalité, le réalisateur de l’épisode, Greg Nicotero, a souligné qu’elle était cruciale pour la narration de la série.

The Walking Dead reste une pièce emblématique de la culture pop, malgré ses hauts et ses bas. Chaque épisode a laissé une marque indélébile sur les fans et a osé repousser les limites de la série, changeant à jamais le cours des personnages. La mort de Glenn a été dévastatrice, mais elle a été un véritable tournant pour la série. The Walking Dead est disponible en streaming sur Netflix.