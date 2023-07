Le Signal : un thriller fantastique pour Paramount+

Basé sur le roman de Maxime Chattam, Gaumont va produire Le Signal avec Paramount Television International Studios.

Créée par François Uzan et réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun et Karim Ouaret, la série télévisée Le Signal sera composée de six épisodes et mettre en scène les comédiens Grégory Montel (Dix pour cent), Clotilde Hesme (Les Revenants) et Annabelle Lengronne (Un petit frère). Le tournage a démarré depuis quelques semaines en Bretagne.

En attendant la diffusion d’un premier trailer, le synopsis a été dévoilé :

En emménageant sur la petite île bretonne de Kernolé, la famille Dormeuil espère prendre un nouveau départ. Olivia journaliste à succès, est enceinte de son deuxième enfant. Elle a mis sa carrière sur pause pour mener à bien cette grossesse et son mari Paul a trouvé un poste de médecin sur l’île. En revanche, leur fille Camille traîne les pieds. En froid avec sa mère à qui elle reproche d’avoir toujours privilégié sa carrière, l’ado inventive et passionnée de science ne trouve qu’un intérêt à ce déménagement : les puissantes perturbations électromagnétiques présentes sur l’île lui permettront peut-être de prouver sa grande théorie. Camille pense en effet qu’il y a un lien entre les ondes et l’au-delà… Mais peu de temps après l’arrivée des Dormeuil, d’inquiétants phénomènes commencent à se produire sur l’île, comme cette série d’accidents sanglants sur lesquels l’Adjudant-Cheffe Aby Keita est chargée d’enquêter. Plus les morts s’enchaînent, plus Camille détecte d’inquiétantes ondes spectrales et plus Olivia se sent mal dans cette maison qui semble connaître le terrible secret que son mari et elle dissimulent depuis dix ans. Pour sauver leur famille et révéler les secrets enfouis de l’île, Olivia et Camille vont devoir se réconcilier et s’unir, avant de s’enfoncer dans les ténèbres et affronter leurs propres démons.