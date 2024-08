Le rendez-vous des jeux vidéo d’horreur Indie Horror Showcase revient le 24 octobre

L'an dernier, le show en direct avait mis en vedette "Home Safety Hotline", "Slay the Princess" et bien d'autres.

TL;DR L’événement Indie Horror Showcase revient le 24 octobre.

DreadXP, éditeur indie, accueillera l’évènement de jeux d’horreur.

Les inscriptions aux développeurs sont encore ouvertes jusqu’au 16 septembre.

Le grand retour du Indie Horror Showcase

Préparez-vous à trembler ! L’attente touche à sa fin pour les passionnés de jeux vidéo effrayants. La fameuse exposition Indie Horror Showcase marquera son grand retour le 24 octobre. Cet événement, véritable célébration des jeux qui donnent des cauchemars, a gagné en renommée grâce à la créativité des développeurs du monde entier.

DreadXP en charge de l’animation

L’éditeur indépendant DreadXP, reconnu pour la qualité de ses productions comme The Mortuary Assistant et Sucker for Love se chargera d’animer la fête de l’horreur. Selon les annonces, les spectateurs peuvent s’attendre à de nombreux jeux d’horreur indie inédits, conçus par DreadXP et de nombreux autres développeurs.

Un espace ouvert à tous

L’une des spécificités de cet évènement, c’est qu’« il est ouvert à tous ». En effet, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 16 septembre. Alors, si vous avez une idée particulièrement terrifiante de jeu en tête, n’hésitez pas à soumettre votre projet.

Un panel de jeux variés

Le public se rappelle encore des jeux marquants présentés lors de la dernière édition comme Slay the Princess ou Home Safety Hotline, d’étonnants jeux de simulation. Avec plus de 60 bandes-annonces et annonces présentées l’an dernier, cette nouvelle édition devrait suivre la même voie.

Aucun jeu spécifique n’a été promu pour cette année, mais nul doute que l’on retrouvera des créateurs de toutes tailles sur la scène de l’horreur indie.

Aussi, un jeu qui devrait être mis à jour lors de l’événement est Paranormal Activity : Found Footage. Inspiré du format bien connu des films d’horreur, le titre est prévu pour 2026 par DreadXP.

Alors, préparez-vous à découvrir ce qui se cache dans le noir. La soirée promet d’être longue et pleine de surprises terrifiantes.