Le reboot de Battlestar Galactica est à l’arrêt chez Peacock

Universal Pictures met en pause le développement du reboot de Battlestar Galactica tandis que la plateforme de streaming Peacock s’en sépare.

Le projet ambitieux de redémarrer la série culte des années 70, Battlestar Galactica, semble avoir rencontré des difficultés. La série, qui suit les aventures d’un groupe d’humains survivant à une catastrophe nucléaire dans leur patrie interplanétaire, les Colonies Unies de Kobol, a été mise en suspens.

