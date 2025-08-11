Le réalisateur du reboot de Resident Evil révèle un changement majeur, parfaitement justifié

Le réalisateur du reboot de Resident Evil a confirmé une modification importante dans la nouvelle adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo. Cette décision, bien que notable, s’explique par la volonté d’apporter plus de cohérence à l’intrigue.

Tl;dr Nouveau reboot Resident Evil par Zach Cregger.

par Zach Cregger. L’histoire sera inédite, respectueuse du lore original.

Pas de Leon ni d’adaptation fidèle des jeux.

Un nouveau départ pour Resident Evil au cinéma

Avec l’arrivée de Zach Cregger à la réalisation, la saga Resident Evil s’apprête à connaître une transformation inattendue. Annoncé en septembre 2024 à la tête du reboot, le cinéaste – dont le récent succès Barbarian cartonne sur Netflix – affiche sa passion pour les jeux vidéo d’origine, mais assume une ambition différente : offrir aux fans un film ancré dans l’univers des jeux, tout en s’éloignant franchement des scénarios déjà connus.

Cregger : fidélité au lore mais histoire originale

Lors d’un entretien accordé à Inverse, celui qui vient également de sortir Weapons (déjà salué par un impressionnant 96% sur Rotten Tomatoes) clarifie ses intentions. Pour lui, inutile de revisiter les aventures de Leon ou Jill : « Ceci n’est pas l’histoire de Leon. Les joueurs ont déjà son récit dans les jeux. » Il tient toutefois à rassurer les puristes : son projet « n’enfreint pas les règles des jeux. C’est une déclaration d’amour à la saga et une œuvre respectueuse de sa mythologie. »

Bilan mitigé pour les adaptations précédentes

Depuis deux décennies, la franchise a connu plusieurs adaptations aux fortunes diverses. Les six films menés par Milla Jovovich, incarnant Alice – personnage absent des jeux –, avaient pourtant rencontré un certain succès commercial, le premier opus ayant rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office mondial. Mais malgré ces chiffres encourageants, le filon s’est essoufflé avec The Final Chapter, et la tentative plus fidèle avec Welcome to Raccoon City n’a guère convaincu : seulement 30% sur Rotten Tomatoes et un accueil public décevant.

L’espoir d’une adaptation enfin aboutie ?

Face à ces échecs répétés, certains s’interrogent : est-il possible d’offrir aux amateurs de la licence une adaptation cinématographique qui leur fasse vraiment honneur ? Sony semble encore y croire. Ce nouveau reboot se veut certes éloigné des héros phares comme Leon ou Jill, mais il promet d’explorer en profondeur la richesse du vaste univers développé par Capcom. La démarche suscite donc autant d’attente que de curiosité : saura-t-elle réconcilier cinéma et jeu vidéo ? À suivre…