Le réalisateur de John Wick s’attaque à un thriller d’espionnage inspiré d’un best-seller

Joe Ledger du romancier Jonathan Maberry va être adapté en série télévisée par Chad Stahelski.

Tl;dr Chad Stahelski développe une nouvelle série d’espionnage.

Elle est basée sur les romans à succès Joe Ledger de Jonathan Maberry.

Chad Stahelski a acquis les droits via sa société de production 87Eleven Entertainment.

Joe Ledger est un détective de Baltimore recruté pour diriger une nouvelle force spéciale.

De John Wick à Joe Ledger

Le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, se lance dans un nouveau projet alléchant. Ancien cascadeur reconnu pour son travail dans The Matrix et désormais cinéaste à succès avec la saga John Wick, il développe une nouvelle série télévisée d’espionnage. Cette fois, il se penche sur un autre protagoniste complexe : Joe Ledger.

Chad Stahelski acquis les droits de Joe Ledger

Selon Deadline, Chad Stahelski a acquis les droits d’adaptation des romans à succès Joe Ledger de Jonathan Maberry. Il développe ce projet pour la télévision via sa société de production, 87Eleven Entertainment. La série de thrillers comprend dix romans et diverses ramifications, et rejoint une liste de projets sous l’égide de 87Eleven Entertainment, qui comprend le remake de Highlander avec Henry Cavill.

Qui est Joe Ledger ?

Joe Ledger, le personnage éponyme, est un détective de Baltimore psychologiquement fracturé, recruté en secret par le gouvernement pour diriger une nouvelle force spéciale. Son équipe, appelée le Département des Sciences Militaires, affronte les ennemis avec des armes ultra-modernes. Ledger est assisté d’un chien de combat, Ghost, et d’une équipe d’opérateurs spéciaux de premier ordre, le tout sous les ordres d’un mystérieux personnage connu sous le nom de Mr. Church.

Une première pour les romans de Joe Ledger

Les romans de Joe Ledger, classés dans le genre de la science-fiction, n’ont jamais été adaptés auparavant. Stahelski a exprimé son intérêt pour ces histoires, les décrivant comme « une série d’action épique avec intrigue, suspense et des personnages captivants« . Il travaillera en étroite collaboration avec l’auteur Jonathan Maberry, bien que les détails spécifiques sur les personnages et l’intrigue restent encore inconnus.