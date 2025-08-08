Le prochain spin-off de Game of Thrones pourrait enfin rompre cette tradition vieille de 14 ans

Le nouvel épisode dérivé de l’univers Game of Thrones pourrait marquer un tournant inédit après quatorze années de constance pour la franchise, une évolution qui s’annonce particulièrement prometteuse pour les fans de la saga.

Tl;dr Série spin-off : épisodes courts et seulement six épisodes.

Adaptation fidèle des romans « Dunk and Egg ».

Deux saisons supplémentaires déjà envisagées par HBO.

Un format inédit pour le nouvel univers Game of Thrones

Difficile de ne pas remarquer la singularité du prochain spin-off de l’univers Game of Thrones, baptisé A Knight of the Seven Kingdoms. Alors que les précédentes séries phares comme House of the Dragon s’étaient imposées avec leurs épisodes-fleuves, ce projet surprend : selon une source relayée par Daniel RPK sur Patreon, la première saison comptera à peine six épisodes, chacun durant entre 30 et 35 minutes. Un choix audacieux, presque radical, face à la tradition d’un format d’environ une heure instaurée ces quatorze dernières années.

Une adaptation fidèle aux origines littéraires

Pour comprendre cette brièveté assumée, il suffit de regarder du côté des textes fondateurs : l’œuvre s’inspire directement des nouvelles « The Tales of Dunk and Egg » signées George R.R. Martin. Ces récits, à mille lieues de l’intensité politique et guerrière du Trône de Fer, privilégient l’aventure et une atmosphère plus légère. Les péripéties du chevalier errant Ser Duncan dit « Dunk » et de son jeune écuyer Egg parcourent un Westeros loin des batailles pour le pouvoir suprême. Le format resserré paraît ainsi taillé pour coller à l’essence même de ces histoires, leur durée totale approchant celle du livre audio de la première novella.

L’avenir déjà en réflexion chez HBO

Étonnamment — ou pas — la chaîne HBO semble croire en la pérennité du projet. D’après un rapport non confirmé officiellement, mais évoqué par Francesca Orsi (responsable des fictions dramatiques), deux saisons supplémentaires seraient déjà dans les cartons. Selon ses mots : « Nous réfléchissons déjà à construire ce projet sur trois saisons au total… Nous ne l’avons pas encore officialisé, mais ça s’annonce très bien. »

Un tournage rapide et stratégique

Prévue désormais pour début 2026 après un retard initial (la date précise reste inconnue), cette première saison a achevé son tournage fin 2024. Pour gagner en cohérence — et éviter que le jeune acteur incarnant Egg, Dexter Sol Ansell, ne vieillisse trop vite à l’écran — une production rapprochée des futures saisons est envisagée.

Ce pari narratif laisse augurer une série plus concise, fidèle à ses sources tout en offrant au public un regard neuf sur un univers dont on pensait avoir fait le tour. Une façon intelligente d’enrichir la saga sans céder aux sirènes du déjà-vu.