Le prochain jeu Les Sims sera un titre cross-platform répondant au nom de code “Projet René”

Cela fait maintenant huit ans que EA a lancé Les Sims 4. Bien que le jeu semble encore plein de vie, surtout depuis qu’il est passé free-to-play, de nombreux fans s’interrogent quant à l’avenir de la licence. Durant une présentation récente, l’éditeur et le développeur Maxis ont officialisé le prochain opus majeur de la saga et offert un petit aperçu.

Le prochain jeu Les Sims répond actuellement au nom de code “Projet René”. Maxis a choisi ce titre “pour être un rappel de mots comme renouveau, renaissance et réincarnation pour représenter l’engagement renouvelé du développeur pour un brillant futur des Sims”, déclarait EA dans un communiqué de presse.

Maxis a tout juste démarré le développement de son Projet René, celui-ci n’arrivera donc probablement pas avant plusieurs années. Cependant, il a dévoilé quelques détails pendant le Behind the Sims Summit, y compris en donnant un aperçu d’une personnalisation plus poussée. Vous pourrez changer les motifs, couleurs et formes des objets, ainsi que plusieurs éléments sur chaque item. Par exemple, vous pourriez ajuster la forme et la taille d’un pied de lit ou personnaliser les motifs des coussins. Vous aurez aussi davantage de libertés quant à la manière de placer les objets, sans dépendre nécessairement du système de grille que Les Sims utilise depuis toujours ou presque.

Vous pourrez aussi jouer à Projet René seul ou avec vos amis – une option permettra de partager du mobilier, par exemple -. De plus, le jeu sera cross-platform avec cross-progression. Ainsi, vous pourrez reprendre votre partie là où vous l’avez laissée sur un autre appareil. Il se pourrait aussi que Projet René soit un jeu free-to-play.

EA expliquait en outre proposer un tel aperçu plus tôt que jamais dans le cycle de développement d’un jeu Les Sims. De fait, certaines fonctionnalités planifiés pourraient encore changer dans les années à venir, et il y a encore beaucoup à venir. Maxis veut obtenir des retours des utilisateurs pendant le développement. Ce qui explique pourquoi le studio prend une approche similaire à celle du studio Full Circle, qui avait invité les fans à tester une version alpha de son jeu Skate pour obtenir un feedback et orienter son travail.

Cette présentation a aussi livré quelques détails sur les mises à jour à venir des jeux existants. Maxis travaille avec Overwolf, à qui l’on doit le hub de mods CurseForge, pour mettre au point une plateforme officielle pour que les joueurs des Sims 4 puissent trouver des mods et du contenu en toute confiance. Davantage d’informations dans les semaines à venir.

Dans le même temps, la prochaine vague de packs d’extension arrivera en 2023. La présentation a donné un aperçu des bébés, lesquels pourraient ne plus être enfermés dans des lits à barreaux. Un nourrisson était par exemple à quatre pattes avant qu’un adulte ne vienne l’attraper.

À partir de mardi, le jeu mobile Les Sims Gratuit permettra aux joueurs d’utiliser toutes les coupes de cheveux, boucles d’oreilles et lunettes sur les Sims, qu’ils soient homme ou femme. Maxis améliore aussi les visages des personnages, pour que la licence soit plus inclusive. Les Sims Gratuit accueillera aussi un superyacht dans lequel vos Sims pourront vivre au début de l’année prochaine. Dans Les Sims Mobile, les balcons feront leur apparition pendant les vacances de fin d’année.