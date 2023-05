Le premier épisode de The Expanse: A Telltale Series arrive le 27 juillet. Pour les fans de la série TV, ce devrait une préquelle très intéressante.

Le premier épisode de The Expanse: A Telltale Series a enfin une date de sortie. Vous pourrez plonger dans l’univers de ce jeu, au sens propre comme au figuré, à partir du 27 juillet sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox one et PC via l’Epic Games Store.

Le premier épisode de The Expanse: A Telltale Series arrive le 27 juillet

Contrairement aux précédents titres de Telltale, qui laissent souvent les fans attendre de trop longs mois entre les épisodes (parfois, malheureusement, à cause de facteurs extérieurs), il n’y aura pas cette fois à patienter bien longtemps. Telltale explique qu’un nouvel épisode arrivera toutes les deux semaines jusqu’à ce que les cinq soient disponibles. La version standard du jeu est proposée à 40 $, l’édition de luxe à 45 $. Précommandez directement sur PlayStation ou sur le store d’Epic et vous pourrez jouer un jour avant tout le monde. L’édition de luxe, quant à elle, inclut l’accès à davantage de contenu. Nous connaîtrons tous les détails ultérieurement.

Le jeu se place comme une préquelle à The Expanse, une série qui avait vu le jour sur Syfy, pendant trois saisons, avant qu’Amazon Prime ne prenne la suite et produise pas moins de trois saisons supplémentaires. Car Gee reprend son rôle de Camina Drummer, le personnage jouable de ce jeu.

Pour les fans de la série TV, ce devrait une préquelle très intéressante

The Expanse proposera ce qui serait “l’exploration la plus grande et la plus immersive” de n’importe quel jeu Telltale à ce jeu. Camina Drummer, qui tente de fédérer un équipage de pillards, va devoir arpenter des épaves, marcher sur des plafonds et des murs grâce à des bottes magnétiques et utiliser des propulseurs zéro-gravité pour se déplacer dans tous ces mondes ouverts. Il vous faudra gérer des menaces de mutinerie et, dans la mesure où il s’agit d’un jeu Telltale, prendre des décisions difficiles qui impacteront grandement l’équipage de l’Artémis.