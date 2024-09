Le NAS : reprendre la main sur ses données mais pas que !

Après de nombreuses années à profiter des services gratuits du Cloud, puis l'avènement du RGPD, reprendre le contrôle sur ses données est important et c'est pourquoi on va vous parler NAS ici.

Les NAS (pour Network Attached Storage) ou en français une « unité de stockage en réseau » existent depuis l’ère du PC personnel. Ils étaient surtout utiliser pour les entreprises pour pouvoir stocker leurs données, mais aujourd’hui les particuliers s’en équipent pour faire la même chose mais pas que. On vous explique tous ça avec le DS923+ de Synology. Il s’agit d’un NAS 4 baies sorti en fin d’année 2022 qui se destine aussi bien aux particuliers exigeants, qu’aux petites entreprises. Il est doté d’un processeur AMD Ryzen R1600, 4 Go de RAM, 2 emplacements NVMe, 2 ports réseau 1 Gb/s et un emplacement PCIe pour du réseau 10 Gb/s.

Centralisation, sauvegarde et accessibilité des données

Le NAS centralise toutes les données dans un seul endroit, ce qui évite d’avoir des fichiers éparpillés sur différents appareils (ordinateurs, téléphones, tablettes). Que ce soit pour stocker des documents de travail, des photos de famille ou des vidéos, tout peut être consulté à tout moment via une connexion internet, que vous soyez à la maison ou en déplacement et vous pouvez aussi les partager à l’extérieur avec votre famille et amis.

Avec un NAS, il est possible de configurer des sauvegardes automatiques pour ses appareils. Ainsi, plus besoin de craindre la perte de données en cas de panne de disque dur ou de vol d’ordinateur. Les NAS sont souvent équipés de plusieurs baies pour disques durs. Sur le DS923+ on a 4 baies (on peut monter à plus avec des extensions) qui vont nous permettre de configurer des solutions de type RAID (Redundant Array of Independent Disks) afin de sécuriser encore davantage les données en cas de défaillance d’un des disques. Des applications comme Time Machine pour Mac, ou des outils comme Acronis pour Windows, permettent d’automatiser les backups sur votre NAS et d’assurer une sécurité optimale en cas de panne matérielle. Pour ceux qui souhaitent avoir leur propre service de cloud à la maison, des logiciels comme Nextcloud ou OwnCloud transforment le NAS en une alternative à des services comme Google Drive ou Dropbox. Vous pouvez gérer, synchroniser et partager vos fichiers de manière sécurisée sans dépendre de services externes.

Multimédia et streaming

Généralement, on parle souvent des NAS car ils ont la capacité de devenir des vrais serveurs multimédia. Avec des solutions comme Plex, Emby ou Kodi, vous pouvez transformer votre NAS en un centre de streaming pour vos films, séries, musiques et photos stockés sur votre serveur. Il suffit de connecter vos appareils (Smart TV, tablettes, smartphones) au NAS pour accéder à vos contenus à tout moment et en toute fluidité. La même chose existe aussi avec les livres avec la solution Kavita.

On peut aussi faire la même gestion avec les photos, en utilisant des applications comme Immich ou Synology Photos qui permettent d’organiser, de partager et de sauvegarder automatiquement vos clichés depuis vos appareils mobiles. Ces solutions permettent également de créer des albums partagés avec des amis ou des membres de la famille.

Domotique

Si vous avez une maison connectée, vous pouvez installer Home Assistant ou Gladys sur votre NAS pour gérer tous vos appareils domotiques à partir d’une seule interface. Ce logiciel open-source permet d’automatiser et de contrôler de nombreux appareils domestiques intelligents sans se dépendre d’Alexa ou Google Assistant. C’est certes plus compliqué à intégrer, mais on efface les limitations de ces assistants et parfois on débloque mêmes des fonctions !

Ce n’est qu’un petit aperçu des capacités d’un NAS. Dans notre cas, avec le Synology DS923+, nous avons configuré un Plex, mais également la récupération et la sauvegarde des photos stockés sur les différents clouds (comme Google Photos etc) ainsi que des outils plus personnels avec Docker qui fonctionne à merveille sur ce NAS. J’y préfère me dire que mes données sont stockées chez moi, que je peux mettre un backup chez mes parents et que je ne dépend pas d’une connexion à Internet ou d’un abonnement à tel ou tel service. Un NAS est bien plus qu’un simple espace de stockage : c’est un véritable centre de contrôle pour votre maison connectée. Entre la gestion des sauvegardes, le streaming multimédia, et d’autres fonctionnalités possibles grâce aux développeurs, il offre une multitude d’applications qui peuvent simplifier la vie numérique. En investissant dans un NAS, vous allez pouvoir vous affranchir d’une dépendance aux services externes comme Google, Dropbox, iCloud… et ainsi reprendre le contrôle de vos données. On vous conseille l’excellent site d’un ami qui est expert de ces sujets et qui fournit de nombreux tutoriels pour vous aider avec votre serveur : Cachem.