Le multiview arrive sur Paramount+ pour une expérience sportive sur-mesure

Paramount+ permet désormais de suivre plusieurs compétitions en direct côte à côte, offrant aux fans une expérience personnalisée unique.

Tl;dr Paramount+ a introduit le mode multiview, offrant aux fans la possibilité de suivre plusieurs matchs en simultané et de créer leur propre expérience sportive.

Cette fonctionnalité sera étendue aux autres compétitions européennes et progressivement à des contenus variés pour enrichir l’expérience de streaming.

Suite au rachat par Skydance, la plateforme de streaming mise sur des contenus exclusifs et des innovations technologiques pour renforcer son attractivité et fidéliser ses abonnés.

Une nouvelle façon de suivre le sport en streaming

À compter du 16 septembre, les amateurs de sport vont pouvoir vivre une expérience inédite sur Paramount+. Grâce à l’introduction de la fonction multiview, déjà plébiscitée chez certains concurrents, la plateforme de streaming permet désormais de visionner jusqu’à quatre rencontres en direct, côte à côte. Ce nouveau mode sera inauguré avec les affiches de la très attendue UEFA Champions League, accessibles via CBS Sports lors d’une première semaine de lancement intense, répartie sur trois jours.

Une offre enrichie pour séduire les abonnés

Mais la volonté d’innover ne s’arrête pas là. Rapidement, le dispositif multiview devrait aussi couvrir les matchs de l’Europa League et de l’Europa Conference League. Accessible aussi bien sur navigateur que via l’application, cette fonctionnalité promet à chaque utilisateur de façonner sa propre « custom matchday experience ». La direction du groupe, désormais baptisé Paramount Skydance, indique par ailleurs qu’une extension aux programmes d’actualité et de divertissement est prévue dans les mois à venir. Toutefois, aucune échéance précise n’a filtré à ce stade.

Métamorphose stratégique après un rachat décisif

Il faut dire que l’environnement concurrentiel se tend. Depuis que Paramount Global a été absorbé par Skydance Entertainment en juillet dernier – un rapprochement validé par la FCC malgré des débats houleux –, le groupe multiplie les investissements. Exit la marque Showtime : désormais intégrée à l’offre premium rebaptisée Paramount+ Premium. Parmi les récentes décisions marquantes : l’acquisition des droits exclusifs sur les 26 saisons de South Park ou encore la diffusion en direct des combats UFC aux États-Unis, mettant fin au modèle pay-per-view.

Un contexte d’abonnements sous pression

Alors que nombre de plateformes augmentent leurs tarifs, la stratégie semble claire : élargir rapidement le catalogue et miser sur des fonctionnalités innovantes pour fidéliser et conquérir un public exigeant. Quelques faits saillants illustrent cette offensive :

Nouveaux droits sportifs exclusifs et offres cinéma attractives ;

Mise en avant d’avantages comme le multiview ;

Diversification continue pour devancer la concurrence.

Dans ce contexte mouvant, le pari technologique engagé par Paramount+, bien qu’ambitieux, pourrait bien redéfinir les usages du streaming sportif – et au-delà.