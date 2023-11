Le jeu télévisé britannique Taskmaster est adapté en VR

En collaboration avec la société de production Avalon, Scallywag Arcade dévoile Taskmaster VR.

Dans Taskmaster VR, l’expérience la plus chaotique que la réalité virtuelle ait jamais connue, les joueurs pourront explorer la maison du Taskmaster et le studio de l’émission, et accomplir diverses missions comme écraser des pastèques, ranger des canards en caoutchouc ou encore faire des bulles. Cinq nouveaux visages rejoindront Greg Davies et Alex Horne, dont le rappeur londonien Kojey Radical, la star de Dragon’s Den Deborah Meaden et la présentatrice de BBC Radio 2 Zoe Ball.

Greg Davies, co-animateur de Taskmaster, a déclaré :

Le studio britannique Scallywag Arcade a fait un travail incroyable et le jeu est un ajout passionnant au monde du Taskmaster. D’un point de vue personnel, la création d’un Taskmaster en réalité virtuelle me rapproche encore un peu plus de mon objectif ultime, à savoir travailler sans quitter mon canapé.

Un trailer pour Taskmaster VR

Alex Horne, créateur et co-animateur de Taskmaster, a ajouté :

Honnêtement, c’est extraordinaire, brillant et très amusant. Il est vrai que j’ai toujours voulu être un concurrent de Taskmaster, alors c’est génial pour moi en tant qu’utilisateur de la VR, sauf que j’aurai aussi mon moi virtuel qui regardera mes tentatives et sapera ma confiance, alors je pourrais bien regretter toute l’aventure après avoir fait un essai.

Taskmaster VR sortira en 2024 sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro et SteamVR