Le Diable s’habille en Prada 2 : une suite sans Anne Hathaway ?

Une nouvelle aventure cinématographique autour du monde de la mode et du glamour.

Tl;dr La suite de Le Diable s’habille en Prada est en cours de développement.

Meryl Streep retourne en tant que Miranda Priestly, face à une ancienne stagiaire devenue exécutive.

La présence d’Anne Hathaway, héroïne du premier volet, reste incertaine.

Le Diable s’habille en Prada a rencontré un grand succès et est devenu un classique.

Une suite en préparation pour Le Diable s’habille en Prada

De récentes annonces ont révélé que la suite de Le Diable s’habille en Prada était en cours de développement chez Disney. L’anticipation est grande, mais une question reste en suspens : Anne Hathaway sera-t-elle de la partie ?

Le nouveau film verra le retour de l’incontournable Miranda Priestly, incarnée par Meryl Streep. L’ancienne rédactrice en chef, aux prises avec le déclin de l’industrie du magazine, devra faire face à sa précédente stagiaire, Emily, devenue une puissante exécutive d’un groupe de luxe. Il est aussi question du retour de la scénariste du premier volet, Aline Brosh McKenna, mais aucun casting n’a encore été confirmé.

Le Diable s’habille en Prada, un classique du cinéma

Depuis sa première projection en 2006, Le Diable s’habille en Prada est devenu un classique du cinéma. Tiré des expériences réelles de l’auteure Lauren Weisberger, qui fut l’assistante personnelle d’Anna Wintour, le film propose une vision à la fois dramatique et réaliste du monde de la mode. C’est un savant mélange d’humour, de sérieux et d’espoir. Mais ce qui a véritablement marqué les spectateurs, c’est son casting. Le film a révélé Emily Blunt, et le personnage de Miranda Priestly, interprété par Meryl Streep, est devenu emblématique. C’est cependant Anne Hathaway qui a su unifier le tout.

Le retour d’Anne Hathaway en question

Malgré son rôle de protagoniste dans Le Diable s’habille en Prada, Anne Hathaway pourrait ne pas reprendre son rôle dans la suite. D’une part, il y a une question d’intrigue. À la fin du premier film, son personnage quitte son emploi au magazine Runway pour travailler dans un grand journal, suggérant une séparation définitive avec Miranda.

D’autre part, Anne Hathaway elle-même a exprimé une certaine réticence quant à son retour. Dans une interview réalisée en avril 2024 avec VMagazine, elle déclarait qu’il n’y aurait « probablement pas » de suite et que la technologie actuelle ôtait le charme du film original. Elle a exprimé un sentiment similaire en 2022 lors d’une interview avec The View.

Anne Hathaway pourrait être absente

La suite est bel et bien confirmée, malgré des doutes concernant l’actrice Anne Hathaway. Son absence pourrait cependant amoindrir l’impact du film. Anne Hathaway, personnage central du premier volet, apportait un regard frais et optimiste sur l’industrie de la mode, à l’image du public. Elle humanisait les autres personnages et les rendait plus attachants. Sans elle, le film pourra-t-il être aussi bon ?