Le caméo le plus important de Stan Lee dans l’histoire de Marvel

Dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, Stan Lee livre un caméo inoubliable qui symbolise l’héritage de Spider-Man et l’universalité du héros.

Stan Lee et son héritage Marvel

De son vivant, Stan Lee, le célèbre créateur de comics, a marqué de son empreinte l’univers cinématographique de Marvel. Ses apparitions dans les films ont été nombreuses, sa première étant dans le téléfilm The Trial of the Incredible Hulk, bien qu’elle n’ait pas été créditée.

Un rôle important dans Spider-Man: Into the Spider-Verse

Stan Lee a joué un rôle crucial dans le film Spider-Man: Into the Spider-Verse. Après la mort de Peter Parker, le Spider-Man de l’univers de Miles Morales, ce dernier se sent responsable et décide de reprendre le flambeau. C’est alors qu’il rencontre Stan Lee dans une boutique de costumes, dans laquelle il achète son propre costume de Spider-Man. Stan lui donne ce qui s’avérera être un précieux conseil : « Il s’adaptera toujours, finalement ».

La passation du flambeau

Le doute s’installe chez Miles, qui ne se sent pas à la hauteur de son prédécesseur. Mais au fil du film, il réalise que n’importe qui peut porter le masque et devenir un héros. Ce message, transmis par Stan Lee, est au cœur du film Spider-Man : Into the Spider-Verse. Il symbolise la passation du flambeau entre Peter Parker, le Spider-Man original créé par Stan Lee, et le nouveau Spider-Man, Miles Morales.

Un impact indéniable sur la culture populaire

Stan Lee a également fait des apparitions marquantes dans d’autres films de l’univers Marvel, comme Spider-Man 3 et Fantastic Four : The Rise of the Silver Surfer. Son impact sur la culture populaire est indéniable et ses apparitions dans les films inspirés par ses comics ont toujours été l’occasion de rendre hommage à son travail et à son influence.