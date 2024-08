Le Bon, la Brute et le Truand : existe-t-il une version doublée ?

En raison des diverses langues parlées durant le tournage, Le Bon, la Brute et le Truand a été doublé plusieurs fois. La diversité linguistique des acteurs a nécessité ces doublages pour garantir une communication efficace et préserver l'authenticité du film.

Tl;dr Le Bon, la Brute et le Truand est entièrement doublé.

Le doublage était une pratique courante dans les westerns des années 1960.

Il existe trois versions différentes du film.

Le Bon, la Brute et le Truand a reçu des critiques mitigées à sa sortie.

Un chef-d’œuvre doublé

L’œuvre emblématique de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, est peut-être le meilleur western de tous les temps. Pourtant, ce film avec Clint Eastwood comporte un doublage surprenamment discutable. Le film, qui est le dernier de la trilogie non-récurrente Dollars du réalisateur Sergio Leone, est une histoire palpitante, intelligente, drôle, brutale et tendue qui suit les trois vauriens du titre dans une chasse au trésor trompeuse pendant la guerre civile américaine.

Une pratique courante

Il est surprenant de constater que Le Bon, la Brute et le Truand est entièrement doublé. Les acteurs européens de soutien ne parlant pas nécessairement anglais, tout le casting a joué leurs dialogues dans leur langue maternelle et leurs voix ont été doublées plus tard. Malgré cela, le film reste massivement populaire. La plupart des westerns réalisés dans les années 1960 étaient doublés, ce qui permettait aux réalisateurs de réaliser des cascades bruyantes, de tirer à blanc et d’inclure des plans ambitieux sans se soucier de ruiner l’enregistrement sonore de la prise.

Un doublage controversé

Le doublage de Le Bon, la Brute et le Truand peut sembler un peu drôle aux spectateurs contemporains, mais il vaut la peine de regarder quelques autres westerns de la même époque pour comprendre les pratiques de l’époque. À l’époque de leur sortie originale, les films de la trilogie Dollars de Leone ont reçu des critiques mitigées, le sous-genre « Spaghetti Western » étant considéré comme un art mineur par de nombreux critiques.