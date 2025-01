L’assistant IA Grok de X est désormais une application autonome

L'assistant intelligent Grok, développé par X, est désormais disponible en tant qu'application indépendante pour faciliter et optimiser votre quotidien grâce à l'intelligence artificielle.

Tl;dr L’assistant IA Grok est désormais une application autonome.

Testée pour la première fois en décembre 2024, elle était auparavant réservée aux utilisateurs de X Premium.

Les fonctionnalités de Grok incluent la génération d’images, la synthèse de textes et la réponse à des questions.

Le nouvel acteur du monde AI : Grok

Grande nouvelle dans le monde de l’intelligence artificielle : Grok, l’assistant IA auparavant intégré à X, est désormais disponible en tant qu’application autonome. Cette version indépendante n’est pas sans rappeler celle existant sur la plateforme de médias sociaux, offrant la possibilité de générer des images, de résumer des textes et de répondre à des questions.

Une première version testée en décembre 2024

L’application a été testée pour la première fois en décembre 2024 avec un nombre limité d’utilisateurs. Elle coïncide avec le lancement d’une version gratuite de Grok, accessible à tous. Auparavant, l’usage de l’IA était un privilège réservé aux utilisateurs de X Premium, requérant un abonnement mensuel de 8$.

Limitations et options d’accès

Il est à noter que les restrictions de l’accès gratuit (10 requêtes toutes les deux heures et trois analyses d’image par jour) pourraient également s’appliquer à l’application Grok. Celle-ci peut être utilisée sans inscription ou en se connectant avec un compte Apple, X, Google ou un simple courriel. Il n’est toutefois pas encore clair si un abonnement à X Premium offre des avantages supplémentaires avec l’application Grok.

Un assistant IA à la fois humoristique et engageant

Malgré certaines difficultés rencontrées, similaires à celles d’autres assistants IA tels que Gemini et ChatGPT, Grok se distingue de ses concurrents. La société xAI, créatrice de l’assistant, le présente comme capable de répondre à des « questions épicées » que d’autres assistants IA évitent. De plus, une version du modèle de Grok est open source. Il ne vous reste plus qu’à tester par vous-même le caractère « épicé » de l’application Grok. Aujourd’hui, plus besoin de passer par X pour l’utiliser.