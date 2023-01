L’Apple iPhone 15 doté d’une puce A17 offrant une meilleure autonomie ?

L'iPhone 15 et sa puce A17 Bionic pourrait offrir une très grande autonomie, conséquences directes de la gravure en 3 nm de TSMC.

Qui dit nouvelle année dit nouvel iPhone. Mais une nouvelle génération n’est pas pour autant synonyme de véritables changements. Qu’en sera-t-il pour l’iPhone 15 ? Difficile à dire, à ce stade, mais un aspect pourrait évoluer très favorablement, l’autonomie de l’appareil. La gamme iPhone 14 était intéressante parce qu’il y avait l’iPhone le modèle standard, le 14 Pro, le 14 Plus et le 14 Pro Max. Le 14 Plus est apprécié pour sa grande autonomie. Et il se pourrait que l’iPhone 15 suive ses traces.

L’iPhone 15 et sa puce A17 Bionic pourrait offrir une très grande autonomie

En effet, selon un communiqué de presse, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a démarré la production de masse de sa puce nouvelle génération gravée en 3 nanomètres. Le fournisseur d’Apple et Qualcomm affirme que ce nouveau processus, qui offre une augmentation de densité de transistors multipliée par 1,6, permettra de fournir de meilleures performances que via le 5 nm, tout en consommant entre 30 et 35 % d’énergie en moins.

TSMC est le fournisseur principal de SoC de la firme de Cupertino depuis que cette dernière a cessé de faire appel à Samsung en 2014. Ses relations avec TSMC ont permis de proposer certains des SoC mobiles les plus puissants et les plus efficients du marché, ce qui est amplifié par les résultats des tests d’autonomie des iPhone, et ce, malgré une batterie souvent plus petite que la concurrence.

Conséquences directes de la gravure en 3 nm de TSMC

Le fait que TSMC soit le fournisseur de puces principal d’Apple signifie aussi que la très attendue A17 Bionic viendra encore améliorer les performances de l’iPhone. Et si TSMC reste si muet sur le sujet, c’est peut-être précisément que les gains seront cette fois plus importants.

TSMC n’est pas le seul dans cette course aux performances. Samsung avait annoncé il y a quelques mois avoir, lui aussi, commencé la production de masse en 3 nm en utilisant une nouvelle architecture Gate-All-Around. Selon le géant sud-coréen, son process 3 nm permettrait d’utiliser 45 % moins d’énergie tout en augmentant les performances de 23 %, pour un gain de surface de 16 %.