La vie est meilleure sans les notifications

Les notifications sont, pour de nombreux utilisateurs, un vrai fléau au quotidien. Il convient de bien les paramétrer. Votre vie en sera bien meilleure.

Les notifications sont devenues hors de contrôle. Ce qui avait commencé comme quelque chose de nécessaire pour rester informé(e) des mises à jour de nos apps et services a rapidement évolué vers un fatras d’alertes non vitales, et ce, par défaut, ou presque. Nous ne pouvons rien faire sur nos smartphones sans être interrompu par des notifications. Il en va de même sur les tablettes et ordinateurs. Certaines sont importantes et utiles, mais vous n’avez pas de toutes, assurément.

De quelles notifications avez-vous vraiment besoin ?

Un smartphone est aujourd’hui utilisé pour tout un tas de choses, bien loin des appels téléphoniques. Mais sans les notifications, nous manquerions certainement des appels et autres messages importants. Et les regrets pourraient être nombreux.

Les appels que nous recevons aujourd’hui sont malheureusement trop souvent du spam et désactiver les notifications du téléphone nous évite cet ennui au quotidien. Mais des fonctionnalités logicielles natives ou via des logiciels tiers permettent de bloquer les appelants inconnus et/ou à risque pour améliorer la situation. Pas besoin de désactiver les alertes téléphones pour en être débarrassé.

Ensuite, la messagerie. La plupart d’entre nous ne veut pas manquer un message de la famille ou des amis. Et si la plupart des messages ne sont pas urgents, nous aimons être informés en temps et en heure. Si vous manquez régulièrement des messages de vos proches ou que vous ouvrez votre apps Messages pour découvrir des dizaines de messages non lus, c’est ennuyeux.

Les notifications dont vous pouvez vous passer

Vous pouvez désactiver la majorité des autres sans problème. Un coup d’oeil dans le Centre de Notifications révèle les choses “importantes” que vous avez manqué quand vous n’étiez pas proche de votre iPhone. Et ces notifications s’empilent, le nombre est toujours ridiculement élevé. Qui peut toutes les lire ?

Certaines apps vont plus loin, vous envoyant des publicités en notifications, pour vous enjoindre de passer à la version payante ou autre.

Nous avons tellement d’apps sur nos apps qu’il est facile que les notifications deviennent un enfer. Il vaut mieux se forcer à vérifier les notifications et autres alertes chaque fois que vous ouvrez une app, plutôt que d’être interrompu à chaque fois, pour quelque chose qui ne vous intéresse probablement pas. Vous devriez donc attendre de vouloir vraiment interagie avec l’app pour apprendre ce qu’il s’est passé.

Si vous ne pouvez pas désactiver vos notifications, ajustez les paramètres

Les usages de chacun sont différents. Pour certains, désactiver purement et simplement les notifications fonctionnera très bien, mais pour d’autres, il faudra agir plus finement. Si vous êtes de ceux qui ont besoin des notifications de votre calendrier ou liste de choses à faire, ce peut être difficile. Vous ne voudriez pas consulter Google Agenda pour vous apercevoir que vous avez manqué trois rendez-vous. Bien sûr, vous serez moins enclin à passer à côté d’une notification de votre agenda si vos notifications ne se comptent pas par dizaines.

Si vous voulez des notifications de certaines apps et pas d’autres, plongez dans les paramètres des apps pour voir ce que vous pouvez faire. Prenons l’exemple de BeReal. Vous voulez savoir quand est venu “le moment”, parce que c’est là tout l’intérêt de l’app, mais vous n’avez peut-être pas besoin de savoir quand les autres publient leur photo ou qu’ils commentent sur la vôtre. Les paramètres permettent d’agir en conséquence, vous offrant la possibilité de désactiver toutes les notifications excepté la plus importante.

Si vous avez le temps, regardez aussi les paramètres de notifications pour vos apps. Vous pourriez être surpris de découvrir que certaines peuvent être grandement personnalisées et combien sont nombreuses celles qui ne servent à rien, sans même avoir reçu votre consentement.

Avec Android 13, Google oblige les apps à vous demander l’autorisation de vous envoyer des notifications push. Vous ne serez plus spammer par défaut. Si vous dites non, vous ne recevrez pas d’alertes push de cette app. Prendre l’habitude de ne pas les autoriser quand vous installez une app est une bonne chose.

Apple utilise la même stratégie. Depuis iOS 15 existe Focus, fonctionnalité qui permet de définir des filtres pour agir sur les notifications. Vous pouvez choisir de rendre muettes toutes les notifications si ce n’est celles de vos apps de productivité, par exemple, durant les heures de travail, et rendre muettes celles des apps de productivité durant les heures où vous ne travaillez pas. Il y a aussi le Résumé des notifications, qui garde et regroupe les alertes non urgentes dans un rapport concis que vous recevez une ou deux fois par jour.

Que vous preniez le temps d’affiner vos notifications ou que vous vous disiez “ras-le-bol” en les désactivant toutes, c’est un problème à gérer correctement. Nos smartphones doivent nous simplifier la vie, et même nous aider à nous concentrer le cas échéant. Ils ne doivent pas nous distraire constamment.