La véritable source d’inspiration derrière les films Wrong Turn

L'histoire de Sawney Bean est au coeur de la franchise d'horreur Wrong Turn.

Tl;dr La franchise d’horreur Wrong Turn s’inspire de l’histoire de Sawney Bean.

Sawney Bean est un personnage légendaire accusé de cannibalisme en Écosse au 16ème siècle.

De nombreux films d’horreur tirent leur inspiration de faits réels ou de légendes.

Le succès de Wrong Turn repose en partie sur l’évocation d’une histoire vraie, même lointaine.

De la réalité à l’écran : le cas de Wrong Turn

Inspirée en partie par une histoire vraie, la franchise d’horreur Wrong Turn a su captiver l’attention des fans. Les sept films de la série, dont le premier a été diffusé en 2003, mettent en scène un groupe de voyageurs aux prises avec une famille de cannibales en Virginie occidentale. Le reste de la franchise a été diffusé directement en vidéo.

Le mythe de Sawney Bean

Le trio de cannibales de Wrong Turn, Saw Tooth, One Eye et Three Finger, tire son histoire de la légende du meurtrier écossais Sawney Bean. Né au XVIe siècle, Alexander Bean, surnommé Sawney, et sa compagne, “Black” Agnes, auraient donné naissance à une nombreuse descendance, fruit d’un inceste. Des rumeurs de vols de tombes, de meurtres et de cannibalisme ont entouré la famille Bean, qui aurait tendu des embuscades aux voyageurs depuis leur caverne.

Bien que l’existence de Sawney Bean ne soit pas prouvée, son histoire a largement inspiré la culture populaire. On retrouve des éléments de sa légende dans des films comme The Hills Have Eyes de Wes Craven ou The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper. La franchise Wrong Turn n’est donc pas la seule à s’être inspirée de ces histoires effrayantes pour captiver son public.

Wrong Turn et l’horreur inspirée du réel

L’idée que Wrong Turn soit inspiré d’une histoire vraie ajoute une couche de terreur au film. C’est une tactique souvent utilisée dans le cinéma d’horreur : la suggestion que l’histoire est basée sur des faits réels renforce l’angoisse du spectateur. Des films comme The Texas Chainsaw Massacre ou The Silence of the Lambs se sont également inspirés de la réalité pour créer leurs monstres emblématiques.