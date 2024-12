La sortie de Mafia: The Old Country est fixée à l’été 2025

Découvrez la naissance du crime organisé dans Mafia: The Old Country, une plongée impitoyable dans la Sicile des années 1900, où la mafia règne en maître.

Tl;dr Mafia: The Old Country est une préquelle explorant les origines du crime organisé.

Elle propose une expérience linéaire, centrée sur un nouveau protagoniste, Enzo, avec des mécaniques de furtivité et de tir.

Prévu pour l’été 2025, Mafia: The Old Country débarque sur PS5, Xbox Series X|S et PC, après huit ans d’attente depuis le dernier opus.

Une préquelle intrigante dans la Sicile des années 1900

Mafia: The Old Country s’éloigne des paysages urbains américains pour explorer la Sicile du début du XXème siècle. Cette préquelle se penche sur les origines du crime organisé dans la région, un contexte inédit pour la franchise de 2K Games. Le joueur incarnera Enzo, un personnage original, qui, après avoir survécu à une enfance de souffrance dans les mines de soufre, se voit offrir une chance de rejoindre la famille criminelle du Don Torrisi. Mafia: The Old Country s’annonce comme une immersion dans les luttes de pouvoir et les vices de cette époque, tout en approfondissant l’histoire des familles mafieuses. Avec un tel décor, les joueurs découvriront un environnement riche en tensions, mais aussi en traditions anciennes, qui façonnent l’univers de Mafia.

Un gameplay cinématographique centré sur l’histoire

Mafia: The Old Country, développé par Hangar 13, mise sur un gameplay linéaire et narratif, avec des mécaniques de furtivité et de tir. Le but est de faire vivre au joueur une expérience immersive dans un monde aussi cinématographique que riche en détails. Enzo devra naviguer dans un univers impitoyable, où chaque décision peut entraîner des conséquences dramatiques. La narration semble s’inspirer des grands classiques du cinéma noir et des drames familiaux, avec des scènes poignantes soutenues par une direction artistique travaillée. Ce choix de direction permet d’offrir une expérience de jeu qui se distingue par sa profondeur émotionnelle, tout en restant fidèle à l’aspect action que les fans de la série attendent.

Un contexte historique fascinant pour enrichir la saga

Si Mafia a toujours été marqué par des relectures de périodes marquantes de l’histoire américaine, The Old Country propose une approche totalement différente en plongeant le joueur dans les années 1900 en Sicile. Le cadre italien permet d’explorer les racines du crime organisé, qui se sont développées en Europe avant de s’étendre aux États-Unis. Ce choix historique devrait enrichir l’univers de la série, tout en approfondissant la compréhension des dynamiques mafieuses qui ont modelé la culture populaire. En se concentrant sur la Sicile, Mafia: The Old Country pourrait offrir une vision plus authentique et moins romancée du passé, tout en dévoilant des intrigues politiques et sociales inédites.

Une sortie attendue pour l’été 2025

Après l’annonce de sa production en 2022, Mafia: The Old Country est enfin programmé pour 2025, offrant aux fans une attente de huit ans depuis le dernier épisode de la franchise. Ce long délai entre les opus n’a fait qu’accentuer l’attente autour de ce projet. Prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Mafia: The Old Country bénéficiera des dernières avancées technologiques pour offrir une expérience visuelle et immersive de grande qualité. La première bande-annonce a déjà mis en avant l’ambiance dramatique de l’histoire, avec un patriarche monologuant sous une lumière tamisée, des chevaux galopant sur les plaines siciliennes, et une bande-son lyrique accompagnant le tout. Cette ambiance promet une aventure à la fois épique et tragique, marquée par l’héritage de la mafia italienne.